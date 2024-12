"Sylwester z Dwójką": Blanka zaskoczyła! Przerwała występ, by odnieść się do afer! Co nastąpiło później - wow!

"Sylwester z Dwójką" wystartował z przytupem! Impreza rozpoczęła się tuż przed godziną 20, a jedną z pierwszych występujących na scenie jest Blanka Strajkow. To co zrobiła pod koniec występu sprawia, że aż przecieramy oczy!