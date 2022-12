Sylwia Bomba chwali się sesją z córką, a fanka grzmi: „Próżność!”. Wściekła zareagowała

Widać, że Sylwia Bomba uwielbia przedświąteczną atmosferę. Celebrytka zdecydowała się nawet na specjalną sesję ze swoją córką Tosią. Obie pozowały w czerwonych kreacjach w otoczeniu choinek i prezentów. Dziewczynka napisała też już długi list do św. Mikołaja. Sylwia zdradziła, co sama chciałaby dostać na gwiazdkę. "A czy Wy już napisaliście list do Mikołaja? 🎅🏻📩 Tosia tyle napisała, że aż dopadło ją zmęczenie 🤣 ja w liście poprosiłam o odrobinę spokoju na następny tydzień i o niższe ceny benzyny w przyszłym roku. A Wy o co prosicie Mikołaja? ❤️", napisała na Instagramie.

Sylwia Bomba broni się przed krytyką

Ta świąteczna sesja nie spodobała się jednej z internautek, która pod zdjęciami zamieściła komentarz: "Próżność (łac. vana gloria lub inanis gloria) – rodzaj pychy przejawiająca się w chęci olśniewania innych, zwracania uwagi na rzeczy zewnętrzne… Nadmierny lans. Ciekawe czy jak poproszę Mikołaja o to, aby ludzie tak się nie zachowywali to się spełni 🤔".

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Bomby. Celebrytka postanowiła odpowiedzieć na zaczepny komentarz:

"Będzie Ci się łatwiej żyło, jeśli zaakceptujesz fakt że ludzie nie będą się zachowywać i nie będą takimi, jakimi Ty oczekujesz. To Twoje oczekiwanie, nikt nie musi go spełniać".