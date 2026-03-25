Sylwia Bomba pokazała ceny grozy na stacji paliw. "Wy tam na górze, dzięki". Niedawno chwaliła się nowiutkim autem

Ponad 800 zł za jedno tankowanie. Sylwia Bomba pokazała dowody

Sylwia Bomba znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" pokazała fanom zdjęcie dystrybutora na stacji paliw. Kwota robi wrażenie - 825,88 zł za 94,82 litra paliwa, przy cenie 8,71 zł za litr.

Tym razem Sylwia Bomba nie siliła się na dłuższe wyjaśnienia. Wystarczyło jedno zdanie opublikowane na InstaStories

Ej, wy tam na górze! DZIĘKI.

Relacja szybko przyciągnęła uwagę internautów, bo podobne rachunki zaczynają być codziennością dla wielu kierowców.

Sylwia Bomba kilka dni temu pochwaliła się nowym autem

Jeszcze kilka dni temu Sylwia Bomba była w zupełnie innym nastroju. Z dumą pokazywała w mediach społecznościowych swoje nowe auto - luksusowego Mercedesa klasy G, który trafił do jej garażu prosto z salonu.

Celebrytka nie ukrywała emocji i podkreślała, że to spełnienie wieloletniego marzenia. Wpis, w którym dzieliła się radością, miał też motywacyjny wydźwięk - przekonywała fanów, że warto mieć stawiać sobie ambitne cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

Marzyłam… marzyłam o tym od wielu lat. Udało się. Jeszcze samej mi w to ciężko uwierzyć! Marzenia mają wielką moc, nie przestawajcie marzyć. Obojętnie czy marzycie o złocie olimpijskim, czy o nowej parze butów. Nowy bombowóz on board. Jak Wam się podoba kolor?

- napisała uradowana Sylwia Bomba na Instagramie.

Nowy samochód to jednak nie tylko prestiż, ale też koszty. Jak pokazuje najnowsze zdjęcie, utrzymanie takiego auta - zwłaszcza przy obecnych cenach paliw - potrafi mocno uderzyć po kieszeni.

Rosnące ceny paliw stają się coraz większym problemem - zarówno dla zwykłych kierowców, jak i osób przyzwyczajonych do bardziej komfortowego stylu życia.

Od kanapy w "Gogglebox. Przed telewizorem" do luksusowego życia

Popularność Sylwii Bomby nie wzięła się znikąd. Celebrytka zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w "Gogglebox. Przed telewizorem", gdzie wraz z innymi uczestnikami komentowała programy telewizyjne.

Z czasem jej obecność w mediach przełożyła się na ogromne zasięgi w sieci. Dziś może pochwalić się setkami tysięcy obserwujących, a jej profil to mieszanka życia prywatnego, pracy i luksusowych momentów z codzienności.

