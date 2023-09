Sylwia Grzeszczak w końcu powiedziała prawdę o mężu. Jednak nie były to plotki!

Sylwia Grzeszczak i Liber. Piosenkarka ujawniła, jak wyglądały ich początki znajomości

Sylwia Grzeszczak dawno się tak nie otworzyła. Artystka, która niedawno została jurorką w programie "StartUp Music" na antenie radia SuperNova, w osobistym wywiadzie dla "Vivy" opowiedziała o relacjach z mężem, którym jest popularny raper Liber. Para wzięła ślub w 2014 roku, a rok później na świat przyszła ich córeczka. O początkach znajomości Sylwii Grzeszczak i Libera krążyły różne plotki. Mówiło się, że artystka jako nastolatka jeździła z raperem na koncerty. Wtedy jeszcze nie byli parą. Okazuje się, że to prawda. Te podróże były dla piosenkarki bardzo cennym doświadczeniem. - Marcin przede wszystkim pozwolił mi uwierzyć w siebie. Że tworzę i śpiewam dla ludzi, i to jest najważniejsze. Jeździłam z nim na koncerty hiphopowe, miałam wtedy może 15 lat, on zaś był dorosłym chłopakiem. I gdzieś nasze światy hip-hopu, rapu i popu się połączyły. On miał już doświadczenia w branży, poznał ją od podszewki, więc dużo się przy nim uczyłam. To, że mogłam wsiąść do busa, pojechać na koncert, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, było dla mnie naprawdę cenne - podkreśliła Sylwia Grzeszczak.

Nie zawsze było jednak różowo. Piosenkarka wspominała, że zdarzały się sytuacje niebezpieczne. - Były sytuacje hardcore’owe jak garderoba w jakiejś mordowni, gdzie odbywały się bijatyki. Ale wtedy byłam już pełnoletnia. Dzisiaj, choć bywam i śpię w pięknych miejscach z racji koncertów, nie przeszkadza mi to, że czasem może pójść coś nie tak - wyznała Sylwia Grzeszczak, która w piękny sposób mówi o relacji z Liberem, czyli Marcinem Piotrowskim. - Zawsze był blisko mnie i mi pomagał. Jego wsparcie okazało się bezcenne - zaznaczyła wokalistka znana z takich przebojów jak "Małe rzeczy", "Księżniczka" czy "Tamta dziewczyna". Niedawno też Sylwia Grzeszczak skomponowała i zaśpiewała przejmującą piosenkę do filmu o Ani Przybylskiej.

