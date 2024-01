Sylwia Grzeszczak przerwała milczenie po występie Viki Gabor! Tak skomentowała aferę!

Sylwia Grzeszczak to jedna z najbardziej lubianych polskich wokalistek. Na początku 2024 odniosła wielki sukces. Jej najnowsza piosenka "Motyle" z miejsca stała się hitem w serwisie YouTube. Pikanterii utworowi dodaje to, że tekst do niego napisał Liber, czyli wieloletni partner Sylwii Grzeszczak, z którym piosenkarka rozstała się w zeszłym roku. Głośno było również o sensacyjnym występie Viki Gabor, która zaśpiewała podczas sylwestra utwór "Co z nami będzie" wspólnie z Liberem. Młoda artystka miała spore problemy techniczne, a także zapomniała tekstu. Teraz Sylwia Grzeszczak postanowiła zabrać głos w sprawie tego głośnego występu.

Sylwia Grzeszczak przerywa milczenie! Zabrała głos po kontrowersyjnym występie Viki Gabor!

Sylwia Grzeszczak długo milczała po występie Viki Gabor. Niedawno jednak postanowiła zabrać głos i skomentować występ młodziutkiej wokalistki. Z jej ust padły bardzo szczere słowa, mówiła między innymi o wsparciu.

- W dzisiejszym świecie dużo się dzieje. Jest dużo takich zagrożeń również i jednak jestem za tym, żeby się wspierać. I to jest ważne, żeby faktycznie się szanować i uważać też, bo niekiedy niektóre sytuacje mogą też spowodować coś w konsekwencjach niedobrego. I trzeba uważać po prostu, bo jesteśmy wszyscy ludźmi. Pewne sytuacje mogą dotykać najczulszych miejsc w organizmie i ja jestem za tym, żeby jednak wspierać się [...] - powiedziała na antenie "Radia Eska".

