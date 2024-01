Sylwia Grzeszczak szykuje się na Eurowizję!? Konkretna deklaracja. Zrobi konkurencję Steczkowskiej?

Karina z "Chłopaków do wzięcia" pali za sobą mosty? Najpierw wyjazd z Polski, a teraz TO!

Eurowizja 2024. Kto będzie reprezentować Polskę?

Choć do tegorocznego konkursu Eurowizji w Malmö jeszcze kilka miesięcy, to gwiazdy już ostrzą sobie zęby na to wydarzenie. Zeszłoroczna decyzja jury i wybór Blanki na reprezentantkę Polski były kontrowersyjne i nadal wzbudzają emocje. Ale "bejbę" nucili wszyscy. W tym roku zapowiada się zacięta walka o to jedyne przeznaczone dla Polski miejsce. W szranki stają naprawdę duże nazwiska. Swoją piosenkę eurowizyjną już promuje Justyna Steczkowska. Teraz przyszły niesamowite wieści od Sylwii Grzeszczak.

"Motyle" Sylwii Grzeszczak w kilka dni stały się hitem

W ostatnich dniach to jedno najgorętszych nazwisk. Od premiery piosenki "Motyle" minęło zaledwie kilka dni, a utwór już stał się hitem. Niemal 1,5 mln. wyświetleń piosenki na YouTube i pierwsze miejsce na karcie czasu @youtubemusic !!!. Sylwia Grzeszczak bardzo mocnym akcentem rozpoczęła 2024 r. Przepiękna ballada zauroczyła uszy i serca wielu fanów. Piękna kompozycja Sylwii i bardzo wymowne słowa napisane przez jej byłego partnera Libera złożyły się w znakomity utwór, który poruszył Polaków.

Sylwia Grzeszczak na Eurowizji?! Padła deklaracja

Fani motywują piosenkarkę, jak tylko potrafią. Chcą, aby to ich idolka reprezentowała nas w Malmö. "Sylwia, błagam cię, jedź na Eurowizję. Dzięki tobie chociaż raz możemy wygrać" - czytamy pod jednym z postów piosenkarki. Co ciekawe, po raz pierwszy Sylwia nie odpowiedziała lakoniczny "Może kiedyś". Wręcz przeciwnie. W odpowiedzi na zachętę fanki wokalistka wkleiła zrzut ekranu, na którym widać, ze jej post pozostał zauważony i polubiony przez jedno jedno z największych fanowskich kont Eurowizyjnych. Grzeszczak dodała tez stosowny komentarz: "Jak już Eurowizja polubiła mój post, to muszę intensywnie zacząć chyba myśleć". Jesteście za?

