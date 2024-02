Mąż Sylwii Peretti wyjawił, jak teraz wyglądają ich relacje! A jednak to prawda

Sylwia Peretti o męża: "Został mi dany by przeprowadzić mnie przez piekło na ziemi"

Sylwia Peretti miała wszystko - sławę, pieniądze i miłość. Nagle wydarzyła się straszna tragedia, która na zawsze zmieniła jej życie. W wypadku samochodowym zginął jej syn Patryk, który miał zaledwie 23 lata. Na domiar złego gwiazda programu "Królowe życia" borykała się także ze strasznym hejtem. - Stałam się ofiarą, która znosi to, że z jej syna robią mordercę - wyznała "Vivie" Sylwia Peretti w pierwszym wywiadzie po śmierci syna. Celebrytka dwa lata przed odejściem Patryka wzięła ślub z biznesmenem Łukaszem Porzuczkiem. Do ołtarza prowadził ją ukochany syn. W najgorszych chwilach swojego życia Sylwia Peretti mogła liczyć na wsparcie męża. - Mój mąż jest Aniołem, który został mi dany by przeprowadzić mnie przez piekło na ziemi. Jestem o tym przekonana. Żadne słowa nie będą miały takiej wartości, jaką chciałabym wyrazić mówiąc o Łukaszu, więc nie będę nawet próbować... - wyznała niedawno w poruszającym wpisie gwiazda programu "Królowe życia".

Sylwia Peretti i Łukasz Porzucek. Tak wyglądają ich relacje

Sylwia Peretti uważa, że nie dałaby rady przejść przez to wszystko bez Łukasza Porzucka. - Gdyby nie On, nie byłoby mnie. Nadal walczę o każdy dzień, a On nadal wytrwale trzyma mnie za rękę, za co dziękuję. Wiem, że obiecał Patrykowi, a on zawsze dotrzymuje słowa i jako jedyny trwa - dodała celebrytka. Teraz o relacji z Sylwią Peretti napisał jej mąż. Z obu wpisów można wywnioskować, że relacje pomiędzy małżonkami są znakomite. To, co mówiło się o ich stosunkach, to jednak prawda. Łukasz Porzucek w pięknych słowach opisał swoją małżonkę. - Moja inspiracja, siła, opoka, miłość i najlepsza przyjaciółka w jednym - stwierdził mąż gwiazdy programu "Królowe życia".

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Sylwii Peretti z mężem Łukaszem Porzuczkiem