Sylwia Przybysz mogła stracić wzrok! "Życie przeleciało mi przed oczami"

Miałam taki dyskomfort przez kilka minut i było to na tyle niefajne, że stwierdziłam, że zapiszę się do okulisty, żeby to sprawdzić - może potrzebuję kropli nawilżających, więc udam się do okulisty i tak też zrobiłam. Przy podstawowym badaniu wyszło, że mam zapalenie spojówek, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja tego nie czuję oprócz tej jednej, pojedynczej sytuacji (...) Pani zaproponowała mi, że zrobi mi badanie dna oka przy okazji i powiem wam szczerze, że tutaj zaczyna się jazda. Pani wkropiła mi te krople (...) czekałam 20 minut, aż te krople zaczną działać, pani mnie zawołała do gabinetu, spojrzała mi w oko i tak strasznie dziwnie zareagowała. Powiedziała mi ''to jest pod laser'' - mówiła przejęta Sylwia Przybysz w nagraniu, które udostępniła na Instagramie.