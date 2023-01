Syn Anny Przybylskiej zakochany? Szymon Bieniuk pokazał zdjęcie z dziewczyną. Urocze!

Filip Chajzer po operacji ma problemy z chodzeniem! Kiedy wróci do "Dzień dobry TVN"?

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk uznawani byli za niezwykle zgraną parę. Tworzyli szczęśliwy, wieloletni związek. Para doczekała się trójki dzieci: Oliwii, Szymona i Jana. W chwili przedwczesnej śmierci Ani Przybylskiej, w 2014 roku, najmłodsza z latorośli miała zaledwie 2 lata, a najstarsza - 12 lat.

Dzieci Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka szybko dorastają. Ich najstarsza córka, Oliwia, jest już dorosłą kobietą i wyprowadziła się z rodzinnej Gdyni do Warszawy, gdzie studiuje. Jej młodsi bracia, Szymon oraz Jan, również są już nastolatkami. Co więcej - wygląda na to, że Szymon Bieniuk jest zakochany!

Szymon Bieniuk pokazał urocze zdjęcie z dziewczyną. Co o niej wiadomo?

Starszy syn Anny Przybylskiej, Szymon Bieniuk, powoli wkracza do show-biznesu. Fani aktorki mogli zobaczyć go m.in. na premierze filmu dokumentalnego "Ania". Ponadto aktywnie udziela się na Instagramie. Ostatnio pokazał w mediach społecznościowych romantyczne zdjęcie z dziewczyną!

Na fotografii widzimy Szymona siedzącego w samochodzie. Towarzyszy mu długowłosa dziewczyna. Para przechyla się w swoim kierunku, najpewniej po to, by dać sobie uroczego buziaka.

Co wiemy o dziewczynie, która zapozowała z Szymonem Bieniukiem? Wiadomo, że ma ona na imię Mia. Sądząc po relacjach zamieszczonych na jej instagramowym profilu, jest także fanką podróży oraz sztuki.

Szymon Bieniuk już wcześniej pokazywał zdjęcia z uroczą blondynką. Wygląda na to, że tworzą oni parę!

i Autor: instagram/@bieniuk_szymon Syn Anny Przybylskiej zakochany? Szymon Bieniuk pokazał zdjęcie z dziewczyną