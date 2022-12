Anna Przybylska kończyłaby 44 lata. Tak bardzo chciała żyć... Okrutna choroba przekreśliła jej marzenia

Anna Przybylska urodziła się 26 grudnia 1978 roku w Gdyni. Była ona popularną, cenioną aktorką. Przez wiele lat mieszkała z najbliższymi w rodzinnej Gdyni, w domu w Orłowie. Anna Przybylska doczekała się trojga dzieci. Niestety, jej plany i marzenia przekreśliła choroba. U aktorki zdiagnozowano nowotwór. W ostatnim wywiadzie Anna Przybylska mówiła "Vivie!": "Głęboko w to wierzę, że jeszcze wiele ciekawych rzeczy przede mną i że uda mi się je zrealizować". Uważała, że udało jej się wiele osiągnąć (miała na myśli ukochaną rodzinę), liczyła także na kolejne wielkie role - planowała przyszłość i mówiła o tym, że wierzy, iż jeszcze zagra "steraną życiem, zmęczoną, brzydką kobietę". Niestety, nie było jej to dane.

Anna Przybylska zmarła w wieku 35 lat, 5 października 2014 roku, w rodzinnej Gdyni. Aktorka osierociła troje dzieci. Grób Anny Przybylskiej, który znajduje się na cmentarzu pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Gdyni na Oksywiu, po dziś dzień odwiedzają nie tylko jej bliscy, ale i najwierniejsi fani, którzy wciąż o niej pamiętają.

Aktorka miała ogromną wolę życia. - Patrz, mnie nie będzie, a życie będzie toczyć się dalej. Pewnie ludzie będą mówili: przynajmniej już się nie męczy. A wiesz, ja bym chciała się jeszcze pomęczyć, byle tylko żyć... - brzmi jeden z najbardziej poruszających cytatów Anny Przybylskiej.

Życie prywatne Anny Przybylskiej. Dzieci, związki

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk, jej wieloletni partner, doczekali się trojga dzieci: Oliwii (20 l.), Szymona (16 l.) oraz Jana (11 l.). Nie wszyscy wiedzą, że zanim związała się z piłkarzem, aktorka miała męża. Anna Przybylska była żoną Dominika Zygry, za którego wyszła w czerwcu 2000 roku - po 9 miesiącach znajomości. Ich związek szybko przeszedł jednak do historii. Aktorka rozwiodła się już w 2001 roku. Jarosława Bieniuka miała poznać na imprezie sylwestrowej, jeszcze jako mężatka.

Po rozwodzie Anna Przybylska związała się z piłkarzem i założyła rodzinę, której pragnęła. Ona i Jarosław Bieniuk tworzyli szczęśliwą parę. "To był piękny związek z Jarkiem, oni tak bardzo do siebie pasowali. Śmiałyśmy się zawsze, że tworzą włoską rodzinę. Bardzo ją kochał" - mówiła mama Anny Przybylskiej, pani Krystyna, o relacji córki i piłkarza. Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk nigdy nie wzięli jednak ślubu.

Po śmierci aktorki media zainteresowały się najstarszym z jej dzieci - córką Anny Przybylskiej, Oliwią Bieniuk. Obecnie ma ona 20 lat i idzie w ślady mamy - wybrała tę samą ścieżkę kariery. Siostra Ani Przybylskiej w jednym z wywiadów wyznała zresztą, że córka aktorki "wścieka się jak Anka", jednak to jej młodszego brata, Szymona, nazywała "stuprocentową Anką". Aktorka była bardzo mocno związana z dziećmi. Anna Przybylska zmarła, gdy jej najmłodszy syn, Jan, miał zaledwie trzy latka, dlatego prawie nie pamięta on swojej mamy.

Choroba Anny Przybylskiej

Od momentu, w którym zdiagnozowano u niej raka, Anna Przybylska chorowała jeszcze przez niemal 18 miesięcy. Diagnozę poznała w 2013 roku. Wykryto u niej zmianę, która na początku wyglądała się być łagodną, ostatecznie jednak lekarze zdiagnozowali złośliwy nowotwór. Rak trzustki był bezpośrednią przyczyną śmierci Anny Przybylskiej, która, jak dowiadujemy się z jej biografii, już wcześniej narzekała na bóle żołądka oraz zmęczenie, chorowała także na depresję.

Lekarze starali się pomóc aktorce wszelkimi dostępnymi metodami, w tym chemioterapią. Anna Przybylska poczuła się wówczas trochę lepiej, okazało się to jednak zaledwie tymczasowe. Szukała pomocy również za granicą, w tym w Szwajcarii. Siostra aktorki, Agnieszka Kubera, w wypowiedzi cytowanej przez "Vivę!" mówiła, że z perspektywy czasu żałuje, iż nie zdecydowali się na próbę leczenia jej w Chinach, gdzie mogła przejść przeszczep komórek macierzystych.

- Nie mieliśmy pewności, nie było determinacji. Potem Ania dostała chemię, trochę lepiej się poczuła. Potem żyła programem naukowym w Stanach. A czas uciekał. Myślę, że gdyby to miało się drugi raz w życiu przytrafić, to chyba bym zastawiła dom, samochody i pojechała, niech się dzieje, co chce. Bo w Szwajcarii to tak z automatu do niej podeszli, rokowania, statystyki, "decyzja należy do pani". Program amerykański też okazał się nie taki cudowny, jak się wydawało - wspominała.

Tak wyglądały ostatnie dni Anny Przybylskiej

"Patrzyłam, jak cierpi. W każdym badaniu wyglądało to coraz gorzej, wiedziałam, że ona z tego nie wyjdzie" - opowiadała siostra Anny Przybylskiej, Agnieszka Kubera, w wywiadzie, który ukazał się w 2017 roku na łamach magazynu "Uroda Życia".

Aktorka starała się chronić prywatność swoją oraz bliskich. W ostatnich tygodniach przed śmiercią Anna Przybylska otwarcie walczyła z fotoreporterami, choć nikt nie wiedział o jej chorobie. - Ludzie uważali, że zwariowała, bo nikt nie wiedział, że jest śmiertelnie chora. I musi odreagować - mówiła jej menadżerka oraz przyjaciółka, Małgorzata Rudowska, w rozmowie z Krystyną Pytlakowską z "Vivy!". Aktorka publikowała wizerunki paparazzi, którzy naruszali jej prywatność, na Instagramie.

Ostatnim zdjęciem, która Przybylska zamieściła w mediach społecznościowych, była fotografia butów. Pojawiła się ona na jej profilu na Instagramie. Choć była nieuleczalnie chora, Anna Przybylska zawsze tryskała optymizmem, co zresztą pokazywała w sieci. Miała ogromne wsparcie ze strony bliskich, którzy pomagali jej i Jarosławowi Bieniukowi w obowiązkach. Zdaniem osób z jej otoczenia aktorka przeczuwała własną śmierć.

W ostatnich godzinach Anny Przybylskiej towarzyszyli jej najbliżsi - mama, siostra oraz ukochany. Aktorka przebywała wówczas w hospicjum. Anna Przybylska spędziła tam zaledwie kilka dni. - Miała cichy oddech niewinnego, bezradnego dziecka. Dwie łzy spłynęły jej po policzku. (...) Anusia, damy radę, jest wszystko dobrze, jest Jarek, jest Agnieszka, zaraz przyjadą dzieci - mówiła mama aktorki, pani Krystyna Przybylska, o jej ostatnich chwilach w wywiadzie, który ukazał się na łamach "Wysokich Obcasów Extra".

- Nie można skasować z pamięci ostatnich godzin, gdy odchodziła, a ja trzymałem ją za rękę - wspominał Jarosław Bieniuk w rozmowie z "Vivą!".

Anna Przybylska: filmy i seriale z udziałem aktorki

Choć została zapamiętana przede wszystkim jako gwiazda serialu "Złotopolscy", Anna Przybylska miała na swoim koncie także inne role. Rola sympatycznej policjantki Marylki przysporzyła jej fanów, zagrała jednak również w filmach takich jak "Dzień świra", "Sezon na leszcza", "Kariera Nikosia Dyzmy", "Rh+", "Ryś", "Dlaczego nie!", "Złoty środek", "Zęp", "Bokser" czy "Bilet na Księżyc", a także serialach - "Daleko od noszy", "Synowie", "Klub szalonych dziewic".

Anna Przybylska pojawiła się również w kilku programach rozrywkowych, takich jak "Kuba Wojewódzki", "Milionerzy" czy "Szymon Majewski Show".

Którą z ról Anny Przybylskiej zapamiętaliście najlepiej?