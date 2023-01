Syn Beaty Sadowskiej miał wypadek na stoku! To, co stało się później, wyciska łzy z oczu

Beata Sadowska to dziennikarka i prezenterka telewizyjna oraz radiowa. Kobieta prowadziła programy w Polsacie, TVN, MTV, TVP2 oraz Radiu Zet. Pisała dla wielu magazynów, m.in. "Gali", "Vivy!", "Twojego Stylu" czy "Elle". Jest również autorką książek o tematyce podróżowania, biegania i zdrowego odżywiania. Sadowska prowadzi także bloga. Jak możemy zobaczyć na zdjęciach, które publikuje na swoim profilu na Instagramie, aktywny tryb życia jest dla niej bardzo ważny. Razem ze swoim partnerem, Pawłem Kunachowiczem, doczekali się dwóch synów: Tytusa (10 l.) oraz Kosmy (7 l.), w których zaszczepili miłość do sportu. Chłopcy pływają, jeżdżą na nartach, rowerach, uczestniczą w wycieczkach górskich razem z rodzicami, a nawet we wspinaczkach! Paweł Kunachowicz jest alpinistą oraz międzynarodowym certyfikowanym przewodnikiem wysokogórskim. Jak widać, pasją do gór dzieli się z żoną i synami.

Uprawianie sportu, choć niezaprzeczalnie ma pozytywny wpływ na zdrowie, może również stać się przyczyną kontuzji. Tak było w przypadku Kosmy, który miał wypadek na stoku.

Syn Beaty Sadowskiej miał wypadek na stoku. Bezcenna reakcja

Beata Sadowska poinformowała w mediach społecznościowych, że mały Kosma uległ wypadkowi podczas treningu. Chłopiec złamał nogę, jednak nie płakał przez ból. Jego łzy wywołała myśl, że w takiej chwili nie będzie przy nim taty. To ogromnie wzruszyło Beatę Sadowską. Kobieta opublikowała chwytające za serce zdjęcie.

- Wiecie, co w tym wszystkim jest piękne? Kiedy Koś złamał nogę podczas treningu, nie płakał, że go boli, płakał, bo bał się, że - poza karetką - przyjedzie po niego ktoś obcy. A to miał być tata. @pawel_kunachowicz_alpine_guide możesz być dumny! Zbudowałeś najpiękniejszą relację na świecie: miłość. PS Na zdjęciu to tata trzyma Kosia za łapę - napisała na swoim profilu na Instagramie.

Widać, że tata i syn mają wyjątkową, głęboką relację.