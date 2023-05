Syn Edyty Górniak na egzaminie na prawo jazdy. Zdał?! Wokalistka komentuje. "Jestem w totalnym szoku"

To, czego dowiedzieliśmy się o Larze Gessler, wywołuje ciarki na całym ciele. Była workiem do bicia, okropne poniżenie

Edyta Górniak nie może się nadziwić, jak dorosły jest już jej syn. Allan Krupa od kilku lat mieszka w Warszawie, ma dziewczynę, a teraz w dodatku zacznie jeździć samochodem. W poniedziałek 19-latek stawił się na egzaminie na prawo jazdy i zdał za pierwszym razem! Jego mama nie może wyjść z podziwu.

- Szczerze? Jestem w totalnym szoku. Ludzie rzadko zdają prawo jazdy za pierwszym razem! Nie chodzi o to, że Allana nie doceniam, bo wiem, że od zawsze kocha jeździć. Od dziecka uwielbiał samochody i zawsze uprosił jakąś ciocie lub wujka, żeby pozwolili mu pojeździć gdzieś na zamkniętym placu. A już jego ulubiona zabawa to było przestawianie po kryjomu aut znajomym w garażu - opowiada nam Edyta Górniak.

Allan Krupa zdał na prawo jazdy

- Jestem z niego bardzo dumna. Bardzo! Zaskoczył mnie. Wiem, że to ważny krok w jego dorosłość i męskość. Ale nie jestem super szczęśliwa z tego, z wiadomych względów - mówi "Super Expressowi" wokalistka.

Bo choć nie chciała rozwijać tematu, gwiazda wciąż ma w pamięci, że jej były mąż spowodował śmiertelny wypadek samochodowy.

Edyta Górniak komentuje

Edyta Górniak zrobiła prawo jazdy dopiero kilka lat temu. Ale nie korzysta z niego. Nadal wybiera taksówki i prywatnych kierowców. Ma nadzieję, że teraz Allan czasem będzie mógł ją gdzieś zabrać. Ale dopiero, gdy sama się z tym oswoi.

- Nie wyobrażam sobie mojego dziecka, że siedzi za kierownicą. Na razie w ogóle oswajam się z tym, że podjął decyzję, podszedł do egzaminu i go zdał. To dla mnie na razie surrealistyczne - mówi nam Edyta.

Na egzamin Allan przyjechał z ukochaną Andżeliką, która trzymała za niego kciuki, a później gratulowała mu sukcesu. Chłopak dostał słodkiego całusa!

