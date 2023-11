Syn Justyny Steczkowskiej pojedzie na Eurowizję? Nie będzie reprezentował jednak Polski!

By mama i syn wystąpili na Eurowizji 2024 jeszcze daleka droga. Najpierw muszą przejść preselekcje. Leon Myszkowski (23 l.) razem z Marcusem Rivą chcą reprezentować... Łotwę. Riva to weteranem łotewskich eliminacji do Eurowizji. Jak do tej pory startował aż dziewięć razy. wszystkie próby były jednak nieudane. Najbliżej sukcesu był w 2019 roku, zajmując drugie miejsce. Prawdopodobnie wybór kandydata z Łotwy nastąpi w lutym przyszłego roku. Utwory na preselekcje można zgłaszać do 30 listopada.

- Z Markusem, z którym właśnie wydajemy singiel "One Night" będziemy robić też utwór na Eurowizję reprezentujący Łotwę - zapewnił syn Justyny Steczkowskiej w rozmowie z Pudelkiem.

Jego mama już raz reprezentowała Polskę na Eurowizji. Było to w 1995 roku. O prawo występu w Szwecji będzie jednak bardzo trudno. Według doniesień faworytem może być Kuba Szmajkowski, zwycięzca ostatniej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W preselekcją chcą wystąpić także Edyta Górniak, Natasza Urbańska i Anna Jurksztowicz.

