Początek września to początek szkoły, wiele gwiazd posyła swoje pociechy do przedszkola i szkoły. Jedną z nich jest Małgorzata Rozenek-Majdan. Syn gwiazdy TVN skończył trzy lata i poszedł do przedszkola Gwiazda ze szczegółami zdaje relacje z pierwszego dnia Henia w przedszkolu. Nie obyło się bez emocji. Jednak Henio początek nowego roku zniósł dzielnie. Trochę inaczej znosił to Radosław Majdan, który mało co nie zemdlał!

Syn Małgorzaty Rozenek-Majdan idzie do przedszkola! "Radosław mało nie zemdlał"

Małgorzata Rozenek-Majdan jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda TVN często dzieli się z ważnymi wydarzeniami z życia na swoim Instagramie. Tak było też i tym razem, kiedy Rozenek relacjonowała pierwszy dzień w przedszkolu.

- Pierwszy dzień przedszkola. Ogromne przeżycie głównie dla rodziców. Radosław literalnie prawie zemdlał, jak się położył z Heniem na podłodze, to był wyraźny znak, że czas już wyjść, dobrze, że miał program na żywo i musiał już jechać - napisała na swoim Instagramie.

