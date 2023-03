Co za historia

W ostatnim czasie informacje, jakie pojawiły się w mediach na temat Macieja Orłosia, dotyczyły przede wszystkim jego związku z młodszą o 22 lat dziennikarką. Kiedy tylko na jaw wyszło, że są parą, pojawiły się prześmiewcze komentarze, że różnica wieku jest zbyt duża, by mogli stworzyć trwałą relację. Tymczasem niebawem minie 12 miesięcy, odkąd do sieci trafiły ich pierwsze zdjęcia wspólne zdjęcia. Aktualnie jednak media na tapet wzięły syna Orłosia, który zadebiutował w roli aktora-amatora.

Syn Macieja Orłosia wystąpił w "Ukrytej prawdzie"! Chce zostać aktorem?

Maciej Orłoś ma na koncie trzy małżeństwa. Bogate życie uczuciowe sprawiło, że doczekał się aż czterech pociech, które dzisiaj są już dorosłe. Jedna z nich poszła w jego ślady i zapragnęła robić karierę w telewizji. Antoni Orłoś (33 l.) został gwiazdą "Ukrytej Prawdy"!

- Aktorstwo było moim marzeniem już w dzieciństwie. Marzeniem, które nie miało się spełnić, ponieważ byłem dzieckiem niewydarzonym, a aktor miał być wysoki i przystojny. Ale to marzenie spełniło się, a ja od lat spełniam się w tym zawodzie. I z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Chciałbym podziękować w pierwszej kolejności Bogu, moim rodzicom, Arkowi Kłusowskiemu, a także Hubertowi Urbańskiemu. Dziękuję, że jesteście - czytamy na jego instagramowym profilu.

To jednak nie wszystko! Poza aktorskimi zdolnościami rozwija te muzyczne, ponieważ jest perkusistą grupy The Saturday Tea. Poza tym w 2021 roku wystartował z kanałem na You Tubie, na którym prowadzi format "WITAM".

Myślicie, że dzięki nazwisku zrobi karierę w telewizji?