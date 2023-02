Syn Zenka zabrał narzeczoną do Wenecji!

To już nie ten sam chłopak, który jeszcze dwa lata temu dawał upust emocjom, ubliżając ludziom poprzez nagrania w sieci oraz mający zatargi z prawem i konflikt z była żoną, matką jego córki Laury. Syn króla disco polo wychodzi na prostą. Miłość do Faustyny go uskrzydla. Narzeczona młodego Martyniuka także nie posiada się ze szczęścia. Chętnie publikuje w sieci relacje z ich zagranicznych wojaży. Na filmikach z Wenecji nie zapomniała też uwiecznić swojego zaręczynowego pierścionka. Czyżby ślub był coraz bliżej? - Daniel jest szczęśliwy jak nigdy. Podróżują z Faustyną i cieszą się życiem. Daniel dzwoni do Zenka po kilka razy dziennie i opowiada mu o wszystkim. Wysyła fotki z narzeczoną, a nawet zdjęcia tego, co jedzą. Zenek ostatnimi czasy naprawdę odetchnął. I chociaż nie przepadał za Faustyną nawet ją polubił i zaakceptował związek syna, bo widzi, że ta dziewczyna ma na niego dobry wpływ - opowiada "Super Expressowi" przyjaciel Zenka.

