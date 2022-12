Żona Krzysztofa Rutkowskiego mocno schudła! Maja Rutkowski powiedziała, ilu kilogramów się pozbyła. Teraz wygląda lepiej?

Maja Rutkowski i Krzysztof Rutkowski są małżeństwem już od dziesięciu lat. Mają 9-letniego syna Krzysztofa Juniora. Oboje nie stronią od mediów, także społecznościowych. Maja Rutkowski na krótko przed Świętami postanowiła opowiedzieć swoim fanom o diecie i odchudzaniu. Zdobyła się na parę prywatnych wyznań! Mało kto wiedział to o Mai Rutkowski, niegdyś Mai Plich! Co takiego napisała na Instagramie żona Krzysztofa Rutkowskiego? Cytujemy: "Jestem ciekawa jaka jest Twoja ulubiona potrawa wigilijna? Moją są pierogi z kapustą i grzybami koniecznie smażone na głębokim oleju 😋". Jak szaleć, to szaleć! W końcu Święta i Wigilia są tylko raz w roku. Maja Rutkowski pozwoli sobie zapewne także w tym roku na niezbyt dietetyczną wersję pierogów. Jednak na co dzień trzyma dietę! Właśnie tego dotyczyło drugie wyznanie Mai: "Mi udało się schudnąć 15 kg w zeszłym roku" - pisze dalej żona celebryty, dodając, że schudła dzięki pomocy pewnej firmy cateringowej. Widzicie różnicę? Maja Rutkowski naprawdę wygląda szczuplej?

Maja Rutkowski o zniczach i diamentowych zębach. Te wypowiedzi żony Rutkowskiego zdobyły rozgłos

Maja Rutkowski niedawno zwróciła na siebie uwagę wyznaniami na temat swoich niemałych wydatków. W czerwcu umieściła sobie diamentową nakładkę na zębach. "Jak szaleć, to na maxa i żeby była konkretna zmiana. Tak najbardziej lubię. Tym bardziej, iż w związku z rosnącą inflacją zakup złota oraz diamentów to najlepsza inwestycja w tych dziwnych czasach - tłumaczyła Maja Rutkowski. Innym razem opowiedziała o tym, że wydała kilka tysięcy złotych na znicze. Tak mowiła Pudelkowi: "Lubię coś dobrego jakościowo kupić. Zamówiłam i wydałam około kilku tysięcy na znicze na grobie Krzysztofa rodziców. Kupiłam po 300 lub 400 złotych na zamówienie w Kałużynie, ale one spokojnie stoją na tym grobie dwa lata".

Sonda Powierzyłbyś sprawę Krzysztofowi Rutkowskiemu? Tak Nie

Zaręczyny na antenie Polst News! Krzysztof Rutkowski poprosił Maję Plich o rękę pic.twitter.com/TPmpdwOS8n— PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) May 20, 2017

QUIZ. Rozpoznasz gwiazdę po jej prawdziwym imieniu i nazwisku?! Niektóre pytania mogą zaszokować Pytanie 1 z 10 Wojciech Basiura to... Aleksander Baron Modest Amaro Mata Dalej