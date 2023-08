Magda Mołek zwróciła się do swoich fanów na Instagramie z dość niepokojącymi informacjami. Wcześniej w mediach społecznościowych dziennikarka obiecywała im, że da znać, kiedy będzie miała wracać do pracy. Właściwie już się do tego szykowała, kiedy nagle jej "odpoczynek" dość niespodziewanie się wydłużył. "Życie napisało swój scenariusz", wyznała Magda Mołek. Konieczna była operacja! Prezenterka uspokaja, że jest po zabiegu i wszystko wraca do normy. "Jest dobrze", napisała. "Wracam do siebie, wracam do zdrowia, i wracam z przekonaniem, że nic nie ma większej wartości w życiu niż wierność sobie. Pod każdym względem. I choć tyle Wam o niej mówię, zapominam czasem sama", przyznała się Magda Mołek. Co dalej z jej pracą i kanałem "W moim stylu"? Znamy szczegóły.

Szok, co stało się Magdzie Mołek! Trafiła na stół operacyjny! Niepokojące wieści

Magda Mołek po operacji dochodzi do siebie. Miewa się już lepiej, więc niewykluczone, że wkrótce wróci do pracy. Co dzieje się z jej kanałem "W moim stylu"? Trwają prace nad różnymi zmianami.

- Wymyślam nowe rozwiązania, za jakiś czas będą na Was czekać nowe rozmowy. Jedno nigdy się nie zmieni: to będzie zawsze miejsce naszej wspólnej drogi, bo nadal mam wielką ochotę pytać i szukać odpowiedzi a Wy - to takie piękne uczucie - czas, by tego słuchać - napisała Magda Mołek na Instagramie. - Dziękuję za prywatne wiadomości z pytaniem, kiedy wracam z odcinkami, bo tęsknicie. Ja też, więc już niedługo! Życie jest PIĘKNEM. Nie marnujcie ani chwili - zwróciła się do fanów.

Magdzie Mołek życzymy powodzenia i szybkiego powrotu do zdrowia.

