Szok! Kanye West utrzymywał intymne relacje z nieletnim kuzynem. "Odgrywaliśmy sceny z playboya"

W serwisie X (dawniej Twitter) Kanye West opublikował wpis, w którym wspomina o trudnym okresie swojego dzieciństwa. Artysta opisał relację z bliskim członkiem rodziny, która – jak sugeruje – miała negatywny wpływ na jego emocje i późniejsze wybory. Ye - bo tak nazywa się teraz muzyk po oficjalnej zmianie danych - wskazał, że doświadczenia te zainspirowały go do stworzenia utworu zatytułowanego „Cousins”, poświęconego kuzynowi, który obecnie odbywa karę dożywotniego więzienia. Raper przyznał, że jako dziecko miał kontakt z treściami nieodpowiednimi dla jego wieku, co miało swoje konsekwencje i wpływ na jego życie. - To o moim kuzynie, który trafił do więzienia na dożywocie za zamordowanie ciężarnej kobiety, kilka lat po tym, jak powiedziałem mu, że nie możemy już oglądać razem magazynów dla dorosłych, które mu pokazałem - stwierdził Kanye West, który przyznał, że pokazał nieodpowiednie treści swojemu kuzynowi, gdy ten miał zaledwie sześć lat. - Chyba czułem, że to wszystko moja wina. (...) Potem odgrywaliśmy na sobie to, co tam zobaczyliśmy - podsumował. A to dopiero początek jego wynurzeń na temat intymnych relacji z nieletnim kuzynem. Szczegóły poniżej.

Kanye West zaszokował swoich fanów. Mówi o tym, co wyprawiał z kuzynem. Wulgarne słowa

Wpis rapera spotkał się z szerokim odzewem ze strony internautów, którzy zareagowali bardzo krytycznie. Pojawiły się też głosy apelujące o wsparcie psychologiczne i większą troskę o zdrowie emocjonalne artysty. Kanye West już wcześniej mówił publicznie o swoich zmaganiach ze zdrowiem psychicznym, w tym o chorobie afektywnej dwubiegunowej, jednak jego ostatnie wyznanie wywołało wyjątkowo silną reakcję opinii publicznej.

- Mój tata miał magazyny playboya, ale to, co znalazłem na szczycie szafy mojej mamy, to było coś innego. (...) Nazywam się Ye i ss*** ku*** mojego kuzyna, póki nie skończył 14 lat - napisał Kanye West w mediach społecznościowych.

To nie pierwszy raz, gdy West wywołuje oburzenie swoim zachowaniem w sieci. Wielokrotnie przepraszał za to, co robi i wypisuje, ale potem schemat się powtarza. Zdaniem wielu osób, muzyk już dawno powinien sięgnąć po pomoc specjalistów i wybrać się na długoletnie leczenie.

