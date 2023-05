Kasia Stankiewicz od 2000 roku występuje jako artystka solowa. Wydała nawet cztery albumy: Kasia Stankiewicz, Extrapop, Mimikra i Lucy and the Loop. Ale największą popularność wokalistka zyskała w latach 1996-2000, kiedy śpiewała razem z zespołem Varius Manx, z którym wydała albumy Ego i End. Teraz Stankiewicz pojawiła się na wydarzeniu "The Queen's Secret Ball" i sprawiła, że wszyscy o niej mówili! A to za sprawą nietypowego stroju, na jaki postawiła. Top w kształcie dłoni oplatał jej piersi! Obślizgły materiał nie mógł puścić, bo był specjalnie przytwierdzony. Stankiewicz dumnie go prezentowała. I choć miała przygotowany inny strój, to na trzy dni przed balem dotarło do niej, że "potrzebne jest doładowanie". To po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy.

Szok! Kasia Stankiewicz złapana za piersi na balu! Obślizgłe dłonie nie mogły puścić

Kasia Stankiewicz wrzuciła zdjęcia na Instagrama i zaciekawiła fanów. Oznaczyła też "Style Alchemist", który najwyraźniej odpowiada za tę wyróżniającą się stylizację.

- Z talentem, klasą i zapałem dokonał niemożliwego, własnoręcznie wykonał ten obłędny top, całość dopełniając płaszczem - napisała Kasia Stankiewicz. - Nie często wzywa mnie parkiet wśród nowo poznanych ludzi, tu wezwał, co stawia wydarzenie wysoko w dobrych emocjach. Pozdrowienia dla miłych towarzyszy tej zacnej nocy - dodała.

Ludzie w komentarzach są zachwyceni tym, jak Stankiewicz prezentowała się na ściance. Faktycznie trudno też oderwać wzrok od topu. Podoba Wam się? Zobaczcie i dajcie znać.

