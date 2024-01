Szok! Krystyna Janda na ustach całego świata! Wszystko przez znanego reżysera!

Choć twierdzi, że "tyje od samego myślenia o jedzeniu", to jest w znakomitej formie. 73-letnia gwiazda "M jak miłość" wyeliminowała z diety 3 składniki

Krystyna Janda to niekwestionowanie jedna z najpopularniejszych aktorek w historii polskiego kina. Przełomowym momentem w jej karierze była rola w "Człowieku z marmuru", Andrzeja Wajdy. Krystyna Janda oprócz gry w filmach oraz na deskach teatru nie stroni także od polityki. Bardzo często zabiera głos w ważnych sprawach, co nie każdemu się podoba. Aktorka ponownie jest na ustach całego świata. Tym razem spowodowane jest to udziałem w wielkim filmowym projekcie! Poznajcie szczegóły!

Krystyna Janda weźmie udział w wielkim projekcie! Udział w nim weźmie również Meryl Streep!

Steven Spielberg przygotowuje dokument dla Muzeum Auschwitz. W rozmowie z "Plejadą", Jan Malawski wyznał, że na ten moment "cały projekt jest tajemnicą". Ujawnił jednak, iż Krystyna Janda użyczyła swojego głosu w dokumencie o Auschwitz, który będzie można zobaczyć już niedługo.

- Krystyna Janda otrzymała list z podziękowaniami od Stevena Spielberga, ale osobiście się z nim nie spotkała. Amerykański producent Spielberga szukał "najwybitniejszej polskiej aktorki" i wpisał to hasło do wyszukiwarki - wyskoczyła mu Krystyna Janda - powiedział "Plejadzie".

- W amerykańskiej wersji głos podłożyła Meryl Streep. Jest jeszcze wersja w jidisz, natomiast w polskiej usłyszymy Krystynę Jandę. Dokument będzie można zobaczyć w Muzeum Auschwitz już niebawem - wyznał w rozmowie z "Plejadą".

