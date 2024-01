Szokująca decyzja w "The Voice Senior". Zaśpiewał jak natchniony, a nikt się nie odwrócił. "Jury powinno ponieść konsekwencje"

Obecna edycja "The Voice Senior" obfituje w zaskakujące i kontrowersyjne momenty. Wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, wszyscy mają inną wrażliwość i inaczej odbierają muzykę, jednak pewne decyzje jurorów są po prostu niezrozumiałe dla widzów. W skład tegorocznego jury wchodzą przecież wyjątkowe osobowości - Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak i Tomasz Szczepanik. To artyści z ogromnym doświadczeniem, kompetencjami i umiejętnościami, jakim więc cudem nie poznali się na talencie Wojciecha Strzeleckiego? Widzowie i internauci są zbulwersowani tym, co stało się w ostatnim odcinku "Przesłuchań w ciemno". Jedni uznali to za totalne nieporozumieniem, inni wprost piszą o winie jury i potrzebie zmian na fotelach trenerskich.

Wojciech Strzelecki w brawurowym występie w "The Voice Senior". Jakim cudem nikt się nie odwrócił?

Wojciech Strzelecki z Łodzi ma 61 lat, z muzyką związany jest zawodowo i hobbystycznie. Śpiewa zarówno klasykę, jak i muzykę rozrywkową. Na scenie "The Voice Senior" wykonał "Angel" Robbiego Williamsa. Powiedzieć, że zrobił to świetnie, to nic nie powiedzieć. W tym występie wszystko się zgadzało, poza jednym... reakcjami jury. Podczas występu żaden z foteli się nie odwrócił, co oznacza tylko jedno. Wojciech Strzelecki nie wystąpi już w tej edycji. A Internauci wątpią, czy po takiej sytuacji, zechce pojawić się w kolejnej. Według wielu z nich to był potencjalny zwycięzca programu. W czasie rozmowy po występie i po wysłuchaniu kolejnych piosenek w wykonaniu pana Wojciecha, trenerzy bili się w piersi. Co z tego, kiedy reguły programu są jasne, było już po wszystkim.

Internauci niemal jednogłośni w kwestii decyzji trenerów. "Jury do dymisji"

W Internecie wybuchła prawdziwa burza. Fani programu piszą wprost o potrzebie zmian w jury. "Jury chyba przespało jego występ", "Powinni się spalić ze wstydu", "Popieram, jury do wymiany. Wstyd mi za was", "Decyzja jury to skandal", "To wielkie nieporozumienie i jury powinno za tak nietrafne decyzje ponieść konsekwencje" - to tylko niektóre z krytycznych głosów. W tym tonie jest większość komentarzy pod nagraniem z występu zamieszczonym na YouTube. A jakie jest Wasze zdanie? Podobał Wam się występ pana Wojciecha? Dajcie znać w ankiecie poniżej!