Szokująca rezygnacja Strasburgera. Tę trudną decyzję podjął z prywatnych pobudek

Karol Strasburger to prawdziwa legenda polskiego show-biznesu. Jego wszechstronność jako aktora, charyzma oraz sympatia, jaką wzbudza w widzach, sprawiają, że jest jedną z najbardziej lubianych postaci w polskiej telewizji. Mimo upływu lat nie zwalnia tempa, a jego działalność, zarówno na scenie, jak i w telewizji, wciąż przynosi mu ogromną popularność i szacunek. Kariera Karola Strasburgera, trwająca już ponad pięć dekad, zaskakuje swoją różnorodnością, obejmując role w filmach, serialach, teatrze oraz niezwykle popularną działalność jako prowadzącego teleturnieje.

Jego droga do aktorstwa była dość klasyczna – ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, po czym rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem na deskach teatrów. Wkrótce zaczął również pojawiać się na ekranach kin i telewizorów, co dało początek jego wieloletniej obecności w świadomości Polaków. Od 1994 roku Karol Strasburger jest gospodarzem "Familiady". Trudno wyobrazić sobie program ten bez niego i jego sucharów.

Aktor jest cały czas bardzo aktywny zawodowo, niezmiennie występuje w serialach i filmach, nagrywa też kolejne odcinki teleturnieju. Aby nieco zluzować niezwykle napięty grafik, zrezygnował z pracy w teatrze. W rozmowie z Pomponikiem wyjaśnił powody tej decyzji:

Jeździłem ze spektaklami teatralnymi po całej Polsce. Było to dość wyczerpujące czasowo. Zrezygnowałem z tych wyjazdów, ponieważ nie da się wszystkiego. Odpuściłem ze względów prywatnych. Zostawiłem teatr z boku po to, żeby wieczory, które mi zajmował, mieć dla rodziny, ponieważ to nie może być tak, że decyduję się na rodzinę, po czym nie ma mnie w domu. Moja pociecha musi mieć ojca, rodzinę i poczucie wspólnej zabawy. Muszę mieć czas, ponieważ chcę mieć pewność, że wychowam ją tak, jak powinienem.