Szokująca śmierć gwiazdy "Mam Talent". Kilka dni wcześniej wyszła ze szpitala

Kerri-Anne Donaldson: Tajemnicze okoliczności śmierci

"Mam Talent" to format, który cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Uczestnicy z różnych krajów przychodzą do programu z marzeniami o sławie. Jedną z takich osób była Kerri-Anne Donaldson. Utalentowana Brytyjka próbowała swojego szczęścia razem z grupą Kings and Queens. Do show zgłosili się w 2014 roku.

Programu nie udało im się wygrać, doszli do półfinału. Zdobyli za to popularność oraz spora grupę fanów. Kerri-Anne chętnie publikowała na Instagramie zdjęcia z pracy, wyjazdów oraz chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niestety, Donaldson zmagała się w wieloma demonami.

W czerwcu ubiegłego roku tancerka została odnaleziona martwa w swoim domu w Farnborough, hrabstwie Hampshire. Koroner ustalił, że zmarła w wyniku powieszenia. Okoliczności śmierci gwiazdy budzą jednak wiele pytań. Dopiero w tym roku poznaliśmy część odpowiedzi.

Kerri-Anne Donaldson: Nowe informacje wyszły na jaw

Według najnowszego raportu śledczych, przed śmiercią Donaldson trafiła do aresztu. Nie jest znany powód zatrzymania. Mniej więcej w tym czasie rodzina gwiazdy zgłosiła jej zaginięcie. Tancerka została ostatecznie odnaleziona, ale nie był to koniec tragicznych zdarzeń. Krótko po tym Kerri-Anne przedawkowała i trafiła do szpitala. Później została wpisana pod opiekę siostry. Ostatni raz widziano ją 6 czerwca ubiegłego roku.

W przyszłym roku odbędzie się dalsza część przesłuchania w sprawie jej śmierci. Prawnik rodziny Donaldson stwierdził, że mają wiele pytań i zastrzeżeń w sprawie tego, co wydarzyło się w szpitalu.

Poprosili o zapoznanie się z ocenami ryzyka przeprowadzonymi przez policję i poprosili o dostarczenie dodatkowych materiałów na temat wypisu tancerki ze szpitala - informuje portal Daily Mail.

Wiadomo, że Kerri-Anne Donaldson na długo przed śmiercią zmagała się w poważnymi problemami. W marcu 2023 roku opublikowała niepokojący post na Instagramie, w którym przyznała, że nie wszystko było u niej "słoneczne i tęczowe". Problemy w życiu prywatnym rzutowały m.in. na jej pracę oraz finanse.

Moje perspektywy na przyszłość nie okazały się tak świetlane, a moja motywacja stawała się coraz trudniejsza do utrzymania. Przyznaję, że miałam chwile zwątpienia w siebie oraz niepokoju. Musiałam podjąć działania, aby uratować się z ciemnych miejsc, z których bardzo trudno jest wrócić - napisała.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

