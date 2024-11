"Życzyła mi śmierci w imię Boga". Natalia Niemen została zaatakowana! To nie pierwszy raz

Natalia Niemen, córka Czesława Niemena z muzyką związana jest od lat. Od dawna występuje na scenach w całej Polsce. Wiele razy pojawiała się podczas najważniejszych telewizyjnych festiwali muzycznych. Śpiewa nie tylko utwory ojca, ale również własne nagrania.

Artystka aktywnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie często dzieli się różnymi przemyśleniami, w tym na tematy spraw, które poruszają i dzielą opinie społeczną, m.in. wiara. Natalia Niemen została wychowana w tradycyjnych wartościach. Wiara była dla niej zawsze ważna.

Prywatnie związana jest z synem pastora ze zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu. Jednak po dłuższym czasie zauważyła, że żadna religia do niej nie przemawia. Obecnie nie występuje już w kościołach. Preferuje grę w klubach dla społeczności LGBTQ+.

Jak większość znanych osób, musi mierzyć się z hejtem. Sytuacji pomaga również fakt, że Natalia Niemen znana jest ze swojego wybuchowego charakteru. Piosenkarka często wdaje się z internautami w wirtualne "pyskówki". Tak było m.in. po występie na festiwalu Opole 2024, gdy nie wytrzymała i w mocnych słowach odniosła się do krytyki.

W jednym z ostatnich facebookowym wpisów opisała nieprzyjemną sytuację, do której miało dojść na dworcu w Poznaniu. Piosenkarka napisała, że napadła na nią "starsza, mała, zaniedbana kobieta, z agresją i opętaniem w oczach". Kobieta miała ją przeklinać i wyzywać. Odgonił ją towarzyszący Natalii, Michał Zator.

Wrzeszczała przekleństwa, co mi się ma stać złego. Wyzywała mnie od szmat. Dyszała jakąś koszmarną, lucyferiańską czeluścią. Olałam kobitę, bo wiem, z jakiej energii nadawała. (...) Idę o zakład, że pani jest bardzo religijną katoliczką. Ale taką bez Boga, jeno z religią i ideałami systemu. Dlaczego o tym piszę? A nie wiem. Może dlatego, żeby było wiadomo, z czym się muszę niejednokrotnie mierzyć i ile mam siły na to wszystko. Od dekad. Tak. Chwalę się. I zachęcam Was ludzie do uruchomienia w Was potencjału (...) - napisała Niemen.