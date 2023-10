Małgorzata Kożuchowska wyprawiła synkowi 9. urodziny! Wesele przy tym to pikuś

To on poprowadził z Anną Bogusiewicz-Grochowską debatę wyborczą TVP. Michał Rachoń znany jest z TVP Info

Kuba Wojewódzki ostatnio w tak głośnym, medialnym związku, był przed kilkoma latami, kiedy związał się z modelką Renatą Kaczoruk. Ostatecznie para rozstała się w 2018 roku po pięciu wspólnych latach. Samozwańczy król TVN raczej nie słynie zresztą ze stałości w uczuciach. Mawiało się nawet, w nieoficjalnych rozmowach, że często zmienia partnerki. Jak widać, lubuje się również w tych, które są od niego młodsze. Kuba Wojewódzki obecnie związał się bowiem z modelką, znaną z programu "Top Model", którą jest Anna Markowska. Kobieta jest o połowę młodsza od prezentera, ma bowiem 31 lat, podczas gdy on - 60. I choć para unika ścianek, to już rok temu pojawili się na salonach jako para. Później widywano ich razem w sytuacjach prywatnych, czasem na imprezach. Tymczasem w sieci pojawiły się szokujące doniesienia o ślubie Wojewódzkiego. Czyżby 60-latek postanowił się ustatkować i stanąć z Markowską na ślubnym kobiercu? Showman z TVN zabrał już głos w tej sprawie.

Szokujące doniesienia o ŚLUBIE 60-letniego Kuby Wojewódzkiego! Wybranka jest od niego o połowę młodsza

Kuba Wojewódzki w ostatnim odcinku swojego show, goszcząc na kanapie Monikę Olejnik, zabrał głos na temat Anny Markowskiej. Zaczęło się od tego, że Olejnik zapytała kolegę, czy poszedłby na urlop tacierzyński, gdyby miał taką możliwość. Potem dopytała Kubę, kiedy się ożeni?

- Skoro już pytasz, to ostatnio w moim życiu nastąpił takim przełom, że pomyślałem sobie: jeżeli moja partnerka będzie chciała, to się z nią ożenię. Mało tego, i to z nią! - stwierdził Kuba Wojewódzki.

Myślicie, że coś jest na rzeczy? Czekamy z wypiekami na twarzy.

Galeria zdjęć: Kuba Wojewódzki i Anna Markowska wezmą ślub?! Sensacyjne doniesienia

Sonda Myślisz, że Kuba Wojewódzki stanie w końcu na ślubnym kobiercu? Tak Nie Trudno powiedzieć