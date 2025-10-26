Szokujące fakty! Na jaw wyszło, że Laskowik znęcał się nad Smoleniem. Mobbing to mało powiedziane

Krzysztof Deszczyński, autor książki "Bohdan Smoleń. Toksyczny duet z Laskowikiem" poznał Bohdana Smolenia na początku lat 80.W 1985 roku panowie stworzyli kultowy kabaret dla dzieci (!) "6 dni z życia kolonisty". Teraz wyszła szokująca publikacja Krzysztofa Deszczyńskiego, w której autor opisuje drastyczną historię jego przyjaciela z Zenonem Laskowikiem. Co tam się działo tak naprawdę?

Smoleń ofiarą Laskowika?

Kariera Bohdana Smolenia zaczęła się w Krakowie, w grupie Pod Budą. Następnym krokiem, który skutkował przez wiele lat szaloną popularnością, było dołączenie do kabaretu Tey. Ta sława dla Smolenia miała wysoką cenę. Dziś można powiedzieć, że Zenon Laskowik wręcz stosował wobec współpracownika mobbing! Dlaczego Deszczyński twierdzi, że Laskowik znęcał się nad Smoleniem?

Kabaret Tey działał przez 7. lat, podczas których na jego punkcie oszalała cała Polska. Ich skecze z lat 70. są legendą polskiego kabaretu. Bo czy jest w Polsce choć jeden fan kabaretu, który nie widział pani Pelagii prawiącej o bombkach? Na fali tej popularności Laskowik i Smoleń występowali wspólnie nawet w latach 90. i później. Jak naprawdę wyglądały ich występy?

Okrutny żart z samobójstwa syna

Zenon Laskowik miał taką taktykę: zagadywał na scenie Smolenia, w taki sposób, aby widz koniecznie chciał poznać odpowiedź. Z czasem jednak też żarciki Laskowika wobec Smolenia stały się nie tylko niesmaczne, ale bywały wręcz tragiczne! Na przykład widzowie jednego z występów byli świadkami okrutnego pytania Laskowika o samobójczą śmierć syna Bohdana Smolenia! Publicznie! Jak do tego doszło?

Zenon zapytał wrocławską publiczność:

Wiecie, co się Bogusiowi stało?

Sala zamarła. Smoleń za kulisami też. A Laskowik na to:

Co się gapicie? Szyba mu pękła w mercedesie.

I to miało być śmieszne.

Smoleń - "chłopak do bicia"

Zenon Laskowik przez lata współpracy przyzwyczaił się do tego, że Smoleń to dla niego "chłopak do bicia". Na porządku dziennym robił sobie żarty z jego wzrostu, z palenia papierosów, z jego pochodzenia z Małopolski - Zenon był on z Wielkopolski.

Deszczyński w książce przywołał wspomnienia Smolenia, dotyczące tej okropnej sytuacji we Wrocławiu.

Prywatne problemy Zenka ze sobą i nic więcej. Kto mu pozwolił jeździć po mnie jak po łysej kobyle? Kto? (...) Publiczność nie miała pojęcia, co ten Zenon gada. O co mu chodzi. Po występie we Wrocławiu graliśmy w Świnoujściu i powiedział na scenie, że wtedy wyszła z niego świnia.

Syn Bohdana Smolenia, Piotr, popełnił samobójstwo w 1990 roku. Miał 15 lat. Trudno o większe okrucieństwo, niż żarty z najgorszej rzeczy na świecie, jaka może przydarzyć się rodzicowi.

Laskowik nie znał świętości?

W książce Deszczyńskiego na jaw wyszło, że Zenon Laskowik upokarzał także innych artystów? Pomiatał artystami, drwił z ich fizyczności czy stylu. W hotelu pod Kielcami Edytę Geppert "powalił" tekstem, że się ubiera na czarno, ale drugą Ewą Demarczyk nigdy nie będzie. Grażynę Szapołowską odesłał do domu, mówiąc, że nie umie śpiewać. Nasłuchał się nawet Janusz Gajos, który podróżował między festiwalami i koncertami kabaretu. Zenon Laskowik rzucił do niego w garderobie: "kręcisz się jak g*wno w przeręblu, albo tu, albo tam" - zdradził Deszczyńskiemu Smoleń tuż przed śmiercią.

Co na te wszystkie zarzuty Zenon Laskowik? Artysta ma dziś 80 lat, zakończył karierę i nie chce niczego komentować:

Zenon Laskowik zakończył niedawno karierę i nie wypowiada się już dla mediów

- powiedział Faktowi menadżer artysty.

