Szokujące fakty w sprawie rozstania Marcina Hakiela z jego partnerką. Wiadomo, kto podjął tę decyzję!?

Marcin Hakiel po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek jakiś czas nie miał przy swoim boku żadnej partnerki. Jednak po jakimś czasie tancerze związał się z tajemniczą Dominiką. Para unikała wspólnych ścianek i eventów, żyli z dala od błysku fleszy. Sam tancerz rzadko pokazywał jej wizerunek u siebie na profilu. Kilka dni temu media zaczęły spekulować o rozstaniu tancerza z partnerką. Teraz portal "Świat Gwiazd" dotarł do znajomego tajemniczej Dominiki. Poznajcie szczegóły!

Marcin Hakiel rozstał się z ukochaną? Nowe fakty!

Marcin Hakiel do tej pory nie zabrał żadnego stanowiska z tej sprawie. Swoje śledztwo przeprowadził z kolei portal "Świat Gwiazd", który skontaktował się ze znajomym Dominiki. Jak się okazuje, plotki o rozstaniu nie były wyssane z palca.

- Tak, to prawda. W Krotoszynie nie było tajemnicą, że są parą, ale dziś Dominika milczy na ten temat. To ona podjęła tę decyzję, bo Dominika to bardzo odpowiedzialna i myśląca o przyszłości kobieta. Sporo już w życiu przeszła i jest bardzo ostrożna. Wielu jej znajomych pytało ją wielokrotnie, dlaczego nie przeniosła się do Warszawy, a ona odpowiadała, że ta decyzja wymaga czasu. I chce bardziej poznać Marcina. W końcu jest matką dwojga dzieci – mówi informator Świata gwiazd.

Portal dotarł także do ludzi z otoczenia tancerza. Wielu jego znajomych się o niego martwi.

- Kasia wyjechała na wakacje, a Marcin rzucił się w wir nowych znajomości. Znajomi się o niego martwią - twierdzi informator Świata gwiazd.

