Szpak wbił szpilkę w Górniak. Naprawdę to powiedział!

Michał Szpak reaguje na stare nagrania. Wbił szpilę w Edytę Górniak

Michał Szpak to jedna z barwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Słynie nie tylko ze swojego potężnego głosu, ale też niebywałego poczucia humoru, a czasami nawet złośliwości. W The Voice of Poland często obrywała Edyta Górniak. Michał lubił Edytę, ale nie ukrywał, że sprawiało jemu "wbijanie szpilek". Jedna z nich dotyczyła zwracania się do niej pod pseudonimem. Edyta nie ukrywała, że nie lubi zwrotu "Edzia". Michał zapytał jej wtedy, to jak ma się do niej zwracać.

- Bambi. Edward. Edi. Przy Edzi jest czerwony znak. Jak będziesz chciał być złośliwy, to mów Edzia - mówiła wtedy Edyta Górniak.

Michał oczywiście zaśmiał się, że tego wcześniej nie konsultowali. Jak to skomentował po latach?

- To są takie fantastyczne spiny, że takich sobie życzmy w życiu [...]. My musimy się ścierać ze sobą, na tym też polega ten program. [...] Pozdrawiam Edzię - podsumował Michał.

MICHAŁ SZPAK REAGUJE NA SWOJE STARE WYSTĘPY | ESKA REAKCJE

Michał Szpak w Radio Eska o swojej przeszłości

Radio ESKA na swoim kanale Youtube postanowiło opublikować nagranie z Michałem Szpakiem. Dziennikarz, Michał Hańczak pokazywał stare nagrania dot. polskiego wokalisty. Niektóre są nawet sprzed 20 lat, kiedy to Michał udzielił pierwszego nagrania.

- Nie wracam do poprzednich występów - śmiał się Szpak.

Pojawiły się nagrania nie tylko z Eurowizji, ale również z X-Factor, kiedy to wykonał "Dziwny jest ten świat".

- Byłem wtedy zestresowany - powiedział Szpak.

Pojawiło się też legendarne nagranie Michała Szpaka zrobione na urodziny jego siostry Marleny.

- Do dziś ludzie mnie proszą o takie filmy na urodziny - śmiał się Szpak.