Szykują się kolejne zaręczyny w "Rolnik szuka żony"? Padły słowa o pierścionku!

Co planują?

Też to widzicie?!

Co się stało?!

Świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Co roku w Boże Narodzenie fani show siadają przed telewizorami, aby dowiedzieć się, co słychać u ich ulubionych bohaterów i zobaczyć, jak spędzają ten wyjątkowy czas. Wiadomo, że Marta Manowska odwiedzi cztery pary, które powstały w trakcie trwania programu i piątą, która narodziła się już po finale. Widzowie z pewnością zastanawiają się, o kogo chodzi. Być może będą to Zuzia, kandydatka Mateusza i Konrad, kandydat Klaudii. Zakochani ogłosili swój związek tuż po odcinku finałowym. Istnieje też szansa, że miłość znalazł Mateusz, czyli jedyny singiel z grona rolników.

Kolejne zaręczyny w "Rolnik szuka żony"? Tomasz R. mówi o pierścionku!

Po zaręczynach są już Michał z Adrianną. Ostatnio media obiegło zdjęcie Tomasza K. który ogląda pierścionki na wystawie sklepu jubilerskiego. W jednym z odcinków programu o zaręczynach z Justyną mówił też… Tomasz R.!

- W święta może się więcej wydarzy, może jakiś pierścionek zaręczynowy - powiedział.

W zapowiedzi odcinka świątecznego widzieliśmy z kolei scenę, w której zszokowana Justyna wypowiada emocjonalne słowa.

- Czy to się dzieje naprawdę, czy to mi się śni? - pyta.

Myślicie, że Tomek R. spełnił swoje plany i uklęknął przed Justyną w święta, a jej słowa to reakcja na pierścionek zaręczynowy? Dajcie znać w komentarzach!