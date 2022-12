Tomek K. z "Rolnik szuka żony" planuje oświadczyć się Kasi?! Gdy zobaczyliśmy to zdjęcie, opadły nam szczęki!

Nietypowa wigilia Edyta Górniak. Barszcz i śledzie? To nie dla niej. Wiemy, co zje diwa!

Tomek K. to uczestnik 9. edycji show "Rolnik szuka żony". W 8. odcinku mężczyzna zdecydował, że jego wybranką zostanie Zuzanna. Do domu wróciła więc Kasia, która podbiła serca widzów swoją klasą, urodą i życzliwością. Internauci ostro skrytykowali Tomka nie tylko za wybranie Zuzi, ale również sposób, w jaki poinformował Kasię o swoim wyborze. Związek tej dwójki nie przetrwał jednak próby czasu. Już w 10. odcinku rolnik postanowił zakończyć relację ze swoją wybranką. Wszystko przez to, że dziewczyna ukryła przed nim kilka informacji na swój temat. Na jaw wyszło, że prowadzi imprezowy tryb życia. Tomkowi zdradzili to jej znajomi.

Po tym wydarzeniu Tomek K. i Kasia postanowili odnowić kontakt. W zapowiedzi 11. odcinka mogliśmy zobaczyć, jak para trzyma się za ręce. Rolnik powiedział wówczas: "Jesteśmy razem, nie da się ukryć". Po finale sezonu na profilach Tomka i Kasi w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się romantyczne zdjęcia. Widać, że nie widzą poza sobą świata!

Tomek oświadczy się Kasi?! Zdradziło go jedno zdjęcie

Nie tylko Tomek i Kasia, ale również inni uczestnicy 9. edycji "Rolnik szuka żony" aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych. Widać również, że poza związkami, nawiązały się między nimi przyjaźnie. Klaudia z Podlasia, która wybrała Valentyna, ostatnio opublikowała dające do myślenia zdjęcie z Tomkiem. Widzimy na nim, jak chłopak przygląda się wystawie w sklepie jubilerskim.

- Coś się święci - napisała.

Jak myślicie, Tomek planuje już zaręczyny z Kasią?

i Autor: Instagram/@k__klaudi