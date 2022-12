W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" nie pojawią się aż dwie pary! Fani będą zawiedzeni

Odcinki świąteczne programu "Rolnik szuka żony" to już tradycja. Co roku w Boże Narodzenie fani show siadają przed telewizorami, aby dowiedzieć się, co słychać u ich ulubionych bohaterów. Z pewnością wiele osób czeka na wieści z domu Michała i Adrianny, którzy są już po zaręczynach, Klaudii i Valentyna, Tomasza R. i Justyny oraz Tomka i Kasi. Wiadomo, że Marta Manowska odwiedzi cztery pary znane już widzom "Rolnika" oraz piątą, która powstała po finale! Widzowie zastanawiają się, czy będą to Zuzia, kandydatka Mateusza oraz Konrad, kandydat Klaudii, którzy ogłosili swój związek tuż po finale. Z drugiej strony, być może to Mateuszowi, który w finale był jedynym singlem wśród rolników, udało się stworzyć z kimś relację.

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" zabraknie dwóch par! Smutne wieści dla fanów

W świątecznych odcinkach Manowska odwiedza też ulubieńców widzów ze starszych sezonów, którzy założyli już swoje rodziny. Niestety, w tym roku zabraknie dwóch par, które zdobyły szczególną sympatię widzów. Chodzi o Annę i Grzegorza Bardowskich z 2. edycji. Wybranka rolnika poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nie pojawią się w odcinku świątecznym, ale będą go oglądali. Widzowie nie zobaczą na ekranie również Asi z Kamilem z 8. edycji, którym w październiku urodziła się córeczka. Ukochana Kamila również przekazała tę wiadomość na Instagramie.

"Rolnik szuka żony". Kiedy świąteczny odcinek?

Premiera świątecznego odcinka kultowego show "Rolnik szuka żony" odbędzie się w niedzielę, 25 grudnia o godzinie 20:20 na antenie TVP1.

Czekacie? Zobaczcie zapowiedź poniżej!