Ta scena w filmie Holland przejdzie do historii. "Zielona granica" uderza w polskich żołnierzy?! Szokujące

Agnieszka Holland wyreżyserowała film "Zielona granica", który jeszcze przed premierą budził skrajne emocje. Produkcję w serwisach recenzenckich oceniano najgorszą notą, mimo że filmu jeszcze nie można było obejrzeć. Później możliwość oceniania zablokowało, zmieniając ją na recenzję krytyków, które nie były aż tak surowe. Teraz w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się fragmenty filmu, a ludzie wpadli w furię. Na film Holland znowu spływa ogromna krytyka, do której przyłączyli się między innymi politycy Prawa i Sprawiedliwości, a nawet sam prezydent Andrzej Duda. Ich zdaniem, "Zielona granica" uderza w polskich żołnierzy i strażników granicznych. Produkcja jest bowiem inspirowana sytuacją na polsko-białoruskiej granicy, a zdjęcia kręcono na Podlasiu. Krytykujący wskazują, że film jest ich zdaniem "antypolski" i w negatywnym świetle przedstawia krajowe służby mundurowe, które w nieludzki sposób traktują imigrantów na granicy.

Sporo scen w filmie Holland może przejść do historii, pytanie tylko, w jaki sposób się w niej zapisze. W filmie "Zielona granica" mamy na przykład scenę, podczas której jedna z bohaterek mówi, że "zawsze głosowała na Platformę Obywatelską". W innej scenie wojskowy wypowiada do mundurowych słowa, które zszokowały odbiorców "Zielonej granicy".

- To nie są ludzie, to są żywe pociski. Na waszej służbie nikt nie zejdzie, jasne? U nas trupów ma nie być. A jakby jakiś był, to też ma go nie być, jasne? - mówi jeden z bohaterów filmu.

Oprócz głosów krytyki, nie brakuje też tych, którzy bronią filmu Holland, wskazując, że publikowane w sieci urywki są wyrwane z kontekstu. Dla przykładu, scena z Platformą Obywatelską ma być podobno satyrą, która wyśmiewa tego typu postawę. Z kolei scena z żołnierzem to "narracja Łukaszenki", którą finalnie Holland krytykuje. Ale to nie przekonuje sceptyków. Trudno oprzeć się wrażeniu, że każda ze stron tego sporu ma trochę racji, lecz najlepiej wyrobić sobie zdanie po prostu samemu oglądając cały film.

