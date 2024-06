Ta śmierć to cios dla Polaków! Jego słowami z Samych swoich wszyscy mówimy

Nie żyje wielki twórca arcydzieł

Tragiczna wiadomość doszła do nas 21 czerwca 2024 roku. W wieku 94 lat odszedł Andrzej Mularczyk, scenarzysta, pisarz, autor reportaży, twórca słuchowisk radiowych. Na podstawie jego scenariuszy powstała trylogia "Sami Swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć", a także serial telewizyjny Dom. Pisarz wymyślił nie tylko największe hity polskiego kina, to on najczęściej napisał do nich listę dialogową.

Wiadomość o śmierci mistrza

- W wieku 94 lat zmarł Andrzej Mularczyk - pisarz, scenarzysta, autor reportaży, twórca słuchowisk radiowych. Na podstawie jego scenariuszy powstała chociażby trylogia Sami Swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć, a także serial telewizyjny Dom. Współtworzył scenariusz do filmu Katyń. Był autorem Słuchowisk Polskiego Radia.

Prywatnie przyjaciel rodziny mojego ś.p. Dziadka, sąsiad „działkowicz” znad Narwi, moich rodziców wiózł do ślubu.

Świeć Panie nad jego duszą ✝️ - napisał na portalu X (Twitterze) przyjaciel i sąsiad Mularczyka.

Mularczyk całe życie tworzył wielkie hity

Andrzej Mularczyk działalność dziennikarską rozpoczął w 1949 roku. W tym samym czasie studiował na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 1955 i w tym samym roku wstąpił do Związku Literatów Polskich. Pisarz doskonale odnalazł się w Polskim Radiu, dla którego tworzył liczne słuchowiska.

Kiedy pomysły pisarza Mularczyka wpadły w oko filmowcom, poleciały jeden za drugim wielkie hity: "Wyjście awaryjne", serial "Dom", "Rykowisko", "Sami swoi", "Nie ma mocnych", "Ostatnie takie trio", "Kochaj, albo rzuć", "Wrota Europy", "Cudownie ocalony" i wiele, wiele innych. Mularczyk najczęściej pisał nie tylko scenariusz, ale pełną listę dialogową tych arcydzieł. Słowa, które znają z tych dzieł wszyscy Polacy, to właśnie dzieło zmarłego 21 czerwca Andrzeja Mularczyka.

Rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia.

Sonda Nowy film "Sami swoi" będzie hitem? Wątpię, to nie ma prawa się udać Zapowiada się nieźle!