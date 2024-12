Tadeusz Chudecki stracił wszystko, co miał. Został oszukany. Co z pieniędzmi?

Tadeusz Chudecki to dla wielu polskich widzów przede wszystkim Henio z "M jak miłość". Aktor ma na koncie znacznie więcej ról, ale to zwłaszcza w tym serialu przypadł widzom do gustu. 66-latek, choć jest już w wieku emerytalnym, ani myśli porzucać pracy na planach filmów czy seriali. Nie może liczyć na wysoką emeryturę, a kilka lat temu stracił oszczędności życia. Co się stało z jego pieniędzmi?