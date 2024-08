Tadeusz Drozda jest o 12 lat starszy od Cezarego Żaka. Panowie przez lata dorastali w domu w Brzegu Dolnym w województwie dolnośląskim. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że zanim Tadeusz został rozpoznawalny, studiował na Politechnice Wrocławskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera elektryka. Cezary Żak również nie palił się do aktorstwa. Po latach wyszło na jaw, że oblał egzamin wstępny na romanistykę i dopiero później zdecydował się na Wydział Aktorski filii krakowskiej PWST we Wrocławiu. Panów więc sporo łączy.

Cezary Żak i Tadeusz Drozda mają bliskie relacje

Cezary Żak i Tadeusz Drozda współpracę zaczęli pod koniec lat 90. Przez ponad 4 lata występowali razem w popularnym programie "Drozda Show". Fani zgranej dwójki zachwyceni byli ich zgranym humorem. Mało kto wiedział, że to efekt wspólnego wychowania. Ich mamy były bowiem rodzonymi siostrami.

"Wziąłem go do swojego kabaretu, który nazywał się "Drozda Show". Jeździliśmy po Polsce. Ja miałem swój program, a on grał u mnie samego siebie - młodego aktora, który skończył szkołę i Drozda go wciągał na scenę. To było kilka lat i mnóstwo występów. Zresztą wtedy też nigdzie nie było mówione, że my jesteśmy rodziną" - mówił Tadeusz w rozmowie z "Faktem".

W jednym z wywiadów Drozda mówił, że ciocię uważał za swoją drugą mamę.

"Moja rodzona mama zmarła wcześnie. Potem opiekowała się, tak można powiedzieć, nami mama Czarka. I to ona była moją mamą" - zdradził w rozmowie w "Dzień Dobry TVN".

Tadeusz Drozda jakiś czas temu zniknął z telewizji. Satyryk uznanie fanów zyskał dzięki programowi "Śmiechu warte". Z kolei jego kuzyn Cezary Żak popularność zdobył w wielu różnych produkcjach. Między innymi w "Ranczo", "Miodowe lata" czy "Gierek".

"Cezary Żak i ja jesteśmy braćmi ciotecznymi. Jego mama i moja mama to są rodzone siostry. My działamy tak naprawdę w różnych branżach. On działa w filmie, ja jako autor, animator... Raczej ja jestem z tych facetów, co angażują, a on na odwrót – przyznał Tadeusz Drozda w rozmowie z dziennikarzami "Faktu".

