Cezary Żak z przekąsem skomentował nagie zdjęcia serialowej córki. Marta Chodorowska nie dała się jednak zawstydzić

Cezary Żak to znakomity aktor i artysta o ogromnym poczuciu humoru. Chętnie komentuje otaczającą go rzeczywistość, rzuca celne uwagi i szybkie riposty. Ostatnio byliśmy świadkami jego odpowiedzi na szaleństwo związane z premierą filmu "Babie", kiedy to sfotografował się w prześmiewczym przebraniu, żartując w ten sposób z gwiazd które stylizowały się w ten sposób na premierę filmu.

Cezary Żak z przekąsem skomentował nagie zdjęcia Marty Chodorowskiej

Tym razem odniósł się z przekąsem do opublikowania przez młodszą koleżankę zdjęć w wersji saute. Marta Chodorowska, jego serialowa córka z "Rancza" opublikowała nagie fotki z plaży. Jej zdjęcia rozgrzały Internet i nie uszły uwadze Cezarego Żaka. Kiedy aktorka niewinnie zażartowała z okularów starszego kolegi, ten celnie zripostował: "Żeby lepiej dostrzec to co Ty wyprawiasz w swoich relacjach znad Bałtyku", odnosząc się do nagiej sesji Chodorowskiej.

To jednak nie zawstydziło aktorki. W odpowiedzi tylko się zaśmiała, a sądząc z ilości śmiejących się do łez emotikonek, żart rzeczywiście ją rozbawił. Do dyskusji chętnie włączyli się fani aktorów, z kolejnymi zabawnymi komentarzami. "Klaudia ojciec ma Cię na radarze" - napisała jedna z internautek, nawiązując do kultowego już "Rancza", po czym dodała: "Ojciec pilnuj Klaudie bo u niej to nigdy nie wiadomo"

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.