Tajemnicze nagranie wytwórni w sieci. Olivia Rodrigo wystąpi na PGE Narodowym?

To już oficjalne – amerykańska gwiazda przygotowuje się do muzycznego powrotu, a nasz kraj znalazł się nagle w centrum uwagi jej globalnego fandomu. Po ponad dwóch latach od premiery krążka "GUTS", promowanego bardzo popularnym singlem "Vampire", 23-letnia artystka szykuje się do otwarcia trzeciego rozdziału w swojej dyskografii. W wywiadzie udzielonym magazynowi "Nylon" piosenkarka wprost zapowiedziała, że rok 2026 będzie dla niej okresem wytężonej i niezwykle intensywnej pracy.

Nowa płyta Olivii Rodrigo. Zmiana wizerunku piosenkarki w 2026 roku

Pierwsze spekulacje na temat kolejnego wydawnictwa pojawiły się 13 marca. Sympatycy wokalistki dostrzegli w Los Angeles potężną fioletową ścianę z inicjałami "OR", która zaledwie po kilku dniach zmieniła barwy, zwiastując całkowity wizualny reset. Choć dotychczas 23-latka utożsamiana była głownie z fioletem, wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącym 2026 roku na jej artystycznej drodze będzie królować kolor różowy. Odświeżenie wizerunku dotarło również na oficjalną stronę internetową gwiazdy, gdzie wprowadzono lawendową kolorystykę oraz zaktualizowane logo. To jednak nie wszystko. Za sprawą tajemniczego materiału opublikowanego przez Universal Music Polska, w sieci rozgorzała międzynarodowa dyskusja o nadchodzącej trasie stadionowej.

Koncert Olivii Rodrigo na PGE Narodowym. Fani analizują nagranie z Warszawy

Występ na warszawskim PGE Narodowym z pewnością spełniłby oczekiwania rzesz słuchaczy, którzy od samego debiutu artystki czekają na jej przyjazd do Polski. Amerykanka nigdy wcześniej nie koncertowała nad Wisłą, ale najnowszy film zamieszczony na profilu Universal Music Polska w serwisie TikTok rozbudził gigantyczne nadzieje. Na stołecznych chodnikach zauważono namalowane kredą logotypy "OR". Jeden ze wspomnianych znaków został uwieczniony na tle największej areny koncertowej w Polsce – czyli PGE Narodowego. Niewykluczone, że wraz ze startem promocji nowego albumu, Olivia Rodrigo zaprezentuje również harmonogram wielkiej trasy po największych obiektach w Europie.

Internauci z najdalszych zakątków świata z ogromnym entuzjazmem zareagowali na internetowy wpis polskiego oddziału giganta fonograficznego. Jeśli opublikowane materiały nie są jedynie zręcznym zabiegiem marketingowym, to właśnie Polska może odegrać kluczową rolę w otwarciu nadchodzącej ery muzycznej u tej niezwykle popularnej piosenkarki.

