Martwimy się

Tajemnicze zniknięcie Magdy Gessler. Niepokojące doniesienia prosto z Sopotu

Co się stało z Magdą Gessler? Gdzie się podziewa gwiazda "Kuchennych rewolucji?" - zamartwiali się uczestnicy konferencji TVN, która odbyła się w środę w Sopocie. Popularna restauratorka miała być również największą gwiazdą na scenie Opery Leśnej, gdzie odbywał się Top of the Top Sopot Festival. Niestety, zapadła się pod ziemię. Za kulisami można było usłyszeć, że Gessler (70 l.) trafiła do szpitala. - Magda nie mogła przyjechać z przyczyn osobistych - mówi nam wymijająco jej menedżerka.