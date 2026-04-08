Tajner uderza w Wiśniewskiego! Daje mu związkowe rady

Julita Buczek
2026-04-08 10:22

Od kilku tygodni w mediach przewijają się informacje, że Michał Wiśniewski znów jest na życiowym zakręcie! Po kolejnym rozstaniu głos zabrała jego była żona Dominika Tajner. Jej słowa mogą zaskoczyć - zamiast pocieszać, daje mu jedną, bardzo ważną radę. Co powiedziała?

Michał Wiśniewski za czasów Jestem jaki jestem Dominika Tajner Michał Wiśniewski za czasów Jestem jaki jestem Michał Wiśniewski za czasów Jestem jaki jestem
Przyjaźń Wiśniewskiego i Tajner po rozstaniu

Informacja o rozpadzie małżeństwa Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej błyskawicznie obiegła media i wywołała lawinę komentarzy. Fani nie kryli zaskoczenia, choć wielu z nich zauważyło, że życie uczuciowe lidera Ich Troje od lat pełne jest zwrotów akcji. W tym trudnym momencie u boku wokalisty niespodziewanie pojawiła się osoba, która zna go jak mało kto, jego była żona, Dominika Tajner. Choć ich związek to już przeszłość - wyraźnie widać, że dalej się przyjaźnią.

Dominika Tajner nie ukrywa, że mimo rozwodu utrzymuje z Wiśniewskim bardzo dobry kontakt. Jak sama przyznaje, to właśnie dzięki wspólnej historii i przeżytym latom potrafią się dziś wspierać lepiej niż wiele innych osób.

Jej zdaniem nie ma w tym nic dziwnego ani kontrowersyjnego. Wręcz przeciwnie, kobieta uważa, że w trudnych chwilach warto opierać się na tych, którzy znają nas najlepiej. A ich relacja, mimo zakończenia małżeństwa, przetrwała próbę czasu.

Nie ma w tym żadnego podtekstu, ani drugiego dna. Trochę można powiedzieć, że jesteśmy już połączeni i jest to jakaś więź (...) Na kim mamy w końcu polegać, jak nie na ludziach, których najlepiej znamy? Bo my się z Michałem świetnie znamy - to jest partner, z którym byłam najdłużej, ja jestem partnerką, z którą on wytrzymał najdłużej - czasami od takich ludzi porady są najcenniejsze - powiedziała Tajner w wywiadzie dla Pudelka.

Jednocześnie Tajner nie boi się mówić wprost tego, co myśli. A jej słowa mogą być dla Wiśniewskiego sporym zaskoczeniem. Była żona zwraca uwagę na pewien schemat, który od lat powtarza się w jego życiu - szybkie wchodzenie w kolejne związki po zakończeniu poprzednich.

Tym razem radzi mu jednak coś zupełnie innego. Zamiast szukać pocieszenia w nowej relacji, powinien zatrzymać się i dać sobie czas. Jak podkreśla, czasem warto przepracować emocje i doświadczenia samemu, zamiast oddawać swoje serce kolejnej miłości.

Tajner mówi o tym z własnego doświadczenia. Przyznaje, że sama od dłuższego czasu nie jest w związku i właśnie dzięki temu mogła spojrzeć na wiele spraw z dystansu. Jej zdaniem taka przerwa może być dla człowieka bardzo cenna. Najwyraźniej poleca ją Wiśniewskiemu. Czy skorzysta, czas pokaże!

Ja Michałowi doradzam, żeby dał sobie czas i przestrzeń. Sama też już od dłuższego czasu nie jestem w związku i pewne rzeczy trzeba przerobić. U Michała to są schematy i myślę, że plastrowanie i szybkie wchodzenie w kolejne relacje nie jest dobrym rozwiązaniem. No ale Michał, jak to Michał, zrobi jak będzie uważał. Ja myślę, że dobrze by mu zrobiło trochę pobycie samemu ze sobą - mówi Tajner Pudelkowi.

