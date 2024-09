W Gdyni rozpoczął się właśnie 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Bożena Dykiel razem z mężem przyjeżdżają na niego co rok. To okazja, by zobaczyć najnowsze polskie filmy, debatować na ich temat, ale też by pooddychać jodem i zrelaksować się nad polskim morzem zaraz po zakończeniu sezonu - ludzi jest już znacznie mniej, a pogoda nadal sprawia przyjemność.

Bożena Dykiel relaksuje się nad morzem

Panią Bożenę zauważyliśmy, gdy razem z przyjaciółmi wybrała się do swojej ulubionej restauracji. Odwiedza ją co roku. I jak zawsze zamówiła w niej rybkę z ziemniakami i surówkami - bo nie zjeść takiego zestawu nad polskim morzem to grzech. Swój obiad gwiazda "Na Wspólnej" popijała złotym trunkiem w wysokiej szklance.

Gwieździe towarzyszył jej mąż Ryszard Kirejczyk (80 l.), aktor i producent filmowy. W gronie znajomych, z którymi gościła się para, wypatrzyliśmy też scenarzystę Filipa Bajona (77 l.).

Pani Bożena zachwyciła młodzieżową stylizacją. Do modnej bluzki w paski, w marynarskim stylu, dobrała szorty, a do wygodnych, sportowych butów żółte skarpetki. To się nazywa styl!

