Tak dziś wygląda Bartosz Żukowski, czyli Walduś ze "Świata według Kiepskich". Znana posłanka pokazała nowe zdjęcia

Bartosz Żukowski, za sprawą roli w serialu i rozwodowi z Ewą Coll, przez długie lata nie schodził z pierwszych stron gazet. Sądowa batalia oraz nagła utrata pracy odbiły się na wyglądzie gwiazdora. Kiedy w lutym 2022 roku pokazaliśmy jego najnowsze zdjęcia, trudno było w nim rozpoznać gwiazdora z ekranu. Długie włosy, niechlujny zarost, całkiem spory brzuszek i papieros w dłoni... "Wyglądasz gorzej niż Ferdek Kiepski" – można było przeczytać w komentarzach pod filmem na YouTubie z jego udziałem. Wygląda jednak na to, że Żukowski wziął się w garść. Na profilu Henryki Krzywonos pojawiło się nowe zdjęcia gwiazdora. Radykalnie zmienił wygląd, schudł. I co najważniejsze - znowu się uśmiecha. Niewykluczone, że to pomoc zwierzętom tak na niego działa.

"Miłe, kameralne spotkanie z aktorami: Małgosią Potocką i Bartkiem Żukowskim" – napisała posłanka Henryka Krzywonos przy zdjęciach ze spotkania.

Bartosz Żukowski angażuje się w pomoc zwierzętom

Bartosz Żukowski pracuje po godzinach jako inspektor ds. ochrony zwierząt. Jak sam podkreśla - jest to wymagające zajęcie. - Odwalam tam najgorszą, brudną robotę. Gdzieś się czołgam, tarzam się w odchodach, brudach, smrodach. Na tym to polega, nie oszukujmy się, to nie jest odbieranie trzech yorków od starszej pani, która ich nie wyprowadza. To często jest nawet sto albo więcej zwierząt, którym trzeba pomóc. To ciężka, fizyczna praca, która jest też wymagająca emocjonalnie. Ale daje mi ogromną satysfakcję - opowiadał w rozmowie z o2.

