Tak dziś wygląda grób Marzeny Kipiel-Sztuki. Ktoś pomalował ławkę. Zdjęcie rozczula

Marzena Kipiel-Sztuka odeszła 9 czerwca 2024 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w sercach fanów. Jej pogrzeb w Legnicy był niezwykły – zgodnie z wolą aktorki, w niebo wypuszczono 58 balonów. Jednak to, co dziś najbardziej przyciąga uwagę przy jej grobie, to zdjęcie z ukochanym psem Gienkiem i wyjątkowa ławka.