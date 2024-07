Marzena Kipiel-Sztuka w hospicjum zaplanowała swój pogrzeb

Marzena Kipiel-Sztuka na zawsze pozostanie w pamięci fanów. Aktorka z serialu "Świat według Kiepskich" zmarła w niedzielę, 9 czerwca. Przed śmiercią ciężko chorowała. Przebywała w hospicjum, ale miała nadzieję na to, że wyzdrowieje. W placówce była uwielbiana przez personel. O tym, jak Marzena Kipiel-Sztuka zachowywała się w hospicjum opowiedziała pracownica placówki. - Bardzo lubiła to miejsce. Gdy któregoś dnia sadziłam kwiaty na rabatach, poprosiła, żeby ją zabrać na patio, by mogła patrzeć, bo kochała rośliny. To sprawiało jej przyjemność. Lubiła opowiadać o kwiatach, doradzała, jak trzeba je posadzić, co zrobić, by kwitły - mówiła w rozmowie z "Faktem" pani Renata Wierzbicka. Przed śmiercią Marzena Kipiel-Sztuka perfekcyjnie zaplanowała swój pogrzeb. - Planowanie zaczęła w poniedziałek, wszystkie rzeczy, które kupiłyśmy, przyszły w czwartek i Marzena powiedziała - koniec. Więcej o pogrzebie nie mówiła. Jeszcze tylko poprosiła, by do trumny włożyć tygryska, który był w serialu o Kiepskich, i którego po zakończeniu zdjęć do serialu zabrała do domu. Potem zdecydowała jednak, że zostawi nam tygryska i będziemy mogli wystawić go kiedyś na licytację - ujawniła pracownika hospicjum.

Marzena Kipiel-Sztuka czekała ze śmiercią na przyjście pani ordynator

Pani Renata Wierzbicka opowiedziała też o kulisach śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki. Gwiazda "Kiepskich" z odejściem czekała na przyjście pewnej - bardzo ważnej dla niej - kobiety. Ta historia wzrusza do łez! - Każdy pacjent pewnie czuje to, co się z nim dzieje, ale ona jeszcze czekała na panią doktor, na naszą ordynator, która była na urlopie i wracała w niedzielę. Jeszcze z nią porozmawiała i w niedzielę odeszła. Odeszła wtedy, kiedy pani ordynator pojawiła się w pracy - wyjawiła pracownica hospicjum, w którym przebywała Marzena Kipiel-Sztuka. - Ale Marzena była cały czas świadoma. Ona odeszła bardzo świadomie, przy personelu, bo akurat była 9.30, wtedy jest śniadanie i panie je rozwożą. Salowa trzymała ją za rękę i ona spokojnie przeszła na tę drugą stronę. Wybrała sobie miejsce i czas i osoby, przy których chciała odejść. To był jej dom, ostatni dom, trochę zwariowany, ale spokojny - podkreśliła Renata Wierzbicka.

Świecki pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki

Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbył się cztery dni po jej śmierci, 13 czerwca, w jej rodzinnej Legnicy. W ostatnim pożegnaniu gwiazdy "Kiepskich" uczestniczył tłum jej przyjaciół, znajomych i fanów. Pogrzeb aktorki miał świecki charakter, a uroczystość poprowadził ceremoniarz. - Marzena nie mówiła o tym "pogrzeb", a "uroczystość". Umarła w pełni świadoma w prywatnym hospicjum - mówił podczas pogrzebu. W trakcie uroczystości przemawiała też m.in. Renata Pałys, przyjaciółka Marzeny Kipiel-Sztuki i koleżanka z planu serialu "Świat według Kiepskich". - W ostatnim czasie byłam z Marzeną bardzo mentalnie związana. Widziałyśmy się w przeddzień jej odejścia. Całą noc nie spałam, bo myślałam o Marzenie. Kiedy rano dostałam wiadomość, to byłam z tym właściwie pogodzona - zdradziła poruszona aktorka, która w "Kiepskich" grała Paździochową.

