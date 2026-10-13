Tak dziś wygląda Pola Gonciarz. Trudno uwierzyć, jak zmieniła się przez lata

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-10-13 5:10

Urodzona 13 października 1998 roku Pola Gonciarz ma za sobą kilkanaście lat w show-biznesie, a jej przemiana z dziecięcej gwiazdy w ikonę stylu budzi podziw. Zobacz tę spektakularną metamorfozę w naszej galerii.

Tak zmieniła się Pola Gonciarz. Jej metamorfoza zaskakuje

Pola Gonciarz dorastała na oczach całej Polski, a jej przemiana z uroczej dziewczynki w świadomą artystkę to gotowy materiał na film. Przez lata obserwowaliśmy, jak zmieniały się nie tylko jej role, ale także wizerunek i styl.

Z każdym kolejnym publicznym wystąpieniem udowadniała, że ma odwagę eksperymentować z modą i nie boi się wyrazistych kreacji. Ta ewolucja jest najlepszym dowodem na jej artystyczną dojrzałość.

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Tak zaczynała Pola Gonciarz. Te role pamiętają nieliczni

Choć dziś kojarzymy ją z wyrazistymi kreacjami, jej kariera zaczęła się, gdy miała zaledwie trzy lata. W 2001 roku zadebiutowała w serialu "Na dobre i na złe" jako mała Hanusia. Czy ktoś mógł wtedy przypuszczać, że ta dziewczynka na lata zwiąże się z polskim show-biznesem?

To był zaledwie epizod, ale otworzył jej drzwi do świata, w którym czuła się jak ryba w wodzie. Kilkanaście lat później miała wrócić na ten sam plan w zupełnie nowej roli, która na zawsze odmieniła jej los.

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Prawdziwy przełom nastąpił w 2014 roku. To właśnie wtedy Pola Gonciarz wróciła do obsady "Na dobre i na złe", tym razem jako Blanka Consalida. Rola córki Wiktorii Consalidy przyniosła jej ogromną popularność i sympatię widzów.

Postać Blanki, która sama zmagała się z problemami i dorastała na ekranie, stała się dla wielu widzów niemal członkiem rodziny. To właśnie ten powrót ugruntował jej pozycję jako jednej z najciekawszych aktorek młodego pokolenia.

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Aktorstwo to jednak nie wszystko. W 2017 roku Pola Gonciarz zaskoczyła wszystkich, zdobywając nagrodę publiczności w eliminacjach do Eurowizji dla Młodych Tancerzy. Udowodniła, że jest nie tylko aktorką, ale także niezwykle utalentowaną tancerką.

Dwa lata później, w 2019 roku, ponownie zachwyciła, tym razem na festiwalu w Opolu, gdzie otrzymała nagrodę dziennikarzy. Jej wszechstronność potwierdził udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w 2023 roku, gdzie pokazała kolejne artystyczne oblicze.

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Kulisy życia prywatnego Poli Gonciarz. Co wiemy?

Pola Gonciarz jest córką znanego reżysera, Sebastiana Gonciarza, co z pewnością ułatwiło jej start w branży. Mimo dorastania w blasku fleszy, aktorka konsekwentnie chroni swoją prywatność.

W przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży, rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia osobistego. Skupia się na pracy i rozwoju artystycznym, co fani niezwykle cenią.

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Urodzona 13 października 1998 roku aktorka w 2026 roku skończy 28 lat. Mimo młodego wieku Pola Gonciarz ma już na koncie wiele ról, a widzowie mogli obserwować, jak na przestrzeni kolejnych lat rozwijała swoją aktorską karierę.

Jak przez ten czas zmieniła się gwiazda "Na dobre i na złe"? Zobaczcie sami, jak z małej dziewczynki stała się ikoną stylu. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Uśmiechnięta aktorka Pola Gonciarz w ciemnej marynarce siedzi na czerwonym fotelu. O jej metamorfozie przeczytasz na SE.
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POLA GONCIARZ