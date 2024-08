Tak dziś wygląda wdowa po Łapickim. Totalnie odmieniona Kamila Mścichowska na nowych zdjęciach

Co dziś robi Kamila Łapicka?

Kamila Łapicka jest badaczką. Zajmuje się współczesnym dramatem i teatrem. Po śmierci męża niemal zupełnie zniknęła z mediów. Zawsze miała duże ambicje zawodowe, a praca była jej pasją i prawdopodobnie pozwalała zapomnieć o stracie. Skupiła się w więc na karierze. Podjęła iberystyczne studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, nadal prowadziła badania nad teatrem, rozwijała także blog w tematyce swoich zainteresowań.

Na początku bieżącego roku okazało się, że jej praca została doceniona w międzynarodowym projekcie. Jak pochwaliła się w mediach społecznościowych, została stypendystką programu ROMAE. W ramach badań zajmuje się sztukami performatywnymi oraz widowiskowymi - teatrem, performancem oraz tańcem. I to nie byle gdzie, bo w samym Rzymie.

Wzruszył mnie moment, w którym na ścianie Królewskiej Akademii Hiszpanii w Rzymie pojawiły się nazwiska mojego stypendialnego rocznika - ultra pozytywnych koleżanek i kolegów, z którymi dzielę tę wielką przygodę.(...) Jestem wdzięczna za ten czas w moim życiu i za światło za oknem"

- napisała na Facebooku Łapicka, publikując jednocześnie listę uczestników projektu, w którym wzięła udział jako jedyna uczestniczka z Polski.

Po śmierci Łapickiego Kamila Mścichowskiej nie miała łatwo. Śmierć męża przyszła niespodziewanie, zostawiając ją w osamotnieniu. Do tego musiała mierzyć się z brakiem zrozumienia i hejtem. Niewielu wierzyło w jej miłość do starszego o 60 lat mężczyzny. Wdowa po Łapickim usunęła się więc w cień, zniknęła z mediów i skupiła na pracy. Dziś najwyraźniej trudny czas ma za sobą. Realizuje się zawodowo, o jej życiu prywatnym do mediów nie docierają żadne informacje. I wygląda, jakby była coraz młodsza. Czterdziestoletnia dziś kobieta wygląda jak nastolatka. Zobaczcie w galerii, jak się zmieniła Kamila Łapicka.

Związek Kamili Mścichowskiej i Andrzeja Łapickiego od początku budził wiele kontrowersji. Wszystko przez ogromną różnicę wieku, jaka dzieliła partnerów. Gdy się poznali, on miał 85 lat, a ona 25. Połączyła ich miłość do teatru, a wspólna pasja szybko przerodziła w coś głębszego. Pobrali się w 2009 roku.

On po prostu odrzucał starość. Dla niego to było upokorzenie, na które się nie godził. (...) Ożenił się z młodą dziewczyną, która - co normalne - miała swoje zawodowe ambicje, a to się ojcu za szczególnie nie podobało

- wspominała potem Zuzanna Łapicka, córka aktora. Kamila i Andrzej Łapiccy małżeństwem byli zaledwie trzy lata. Aktor zmarł nagle w lipcu 2012 r., jak głoszą pogłoski, nie zostawiając żonie spadku.

