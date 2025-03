Tak po rozstaniu z Maciejem Pelę Agnieszka Kaczorowska jeszcze nie mówiła! Co na to psychologowie?!

Hołd dla Kory – wyjątkowy koncert w Warszawie

Koncert "Falowanie i spadanie – pamięci Kory" zgromadził liczne grono artystów, którzy uczcili pamięć wokalistki Maanamu. Na scenie pojawili się m.in. Renata Przemyk, John Porter, Katarzyna Chlebny, Bartosz Porczyk i Natalia Przybysz, wykonując jej najbardziej znane utwory, takie jak "To tylko tango" czy "Krakowski spleen".

Wśród publiczności nie mogło zabraknąć bliskich Kory, w tym jej synów – Szymona Sipowicza i Mateusza Jackowskiego. Był to dla nich wyjątkowy moment, bo właśnie tego dnia oficjalnie ogłoszono, że największa hala studyjna Telewizji Polskiej będzie nosić imię ich matki.

Tak dziś wyglądają synowie Kory

Szymon Sipowicz i Mateusz Jackowski raczej stronią od blasku fleszy, jednak nie mogło ich zabraknąć na tak ważnym wydarzeniu. Starszy syn Kory, Szymon, to owoc jej związku z Markiem Jackowskim, założycielem Maanamu. Mateusz natomiast pochodzi z jej późniejszej relacji z Kamilem Sipowiczem.

Obaj synowie Kory prezentowali się elegancko i z klasą. Szymon Sipowicz, który z zawodu jest grafikiem, pojawił się w ciemnej marynarce. Mateusz Jackowski postawił na nieco bardziej swobodny styl, gdzie prym wiodła kamizelka i szerokie spodnie. Młodszy syn wokalistki jest z wykształcenia dietetykiem klinicznym, członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Ich obecność nie umknęła uwadze fanów, którzy z zainteresowaniem przyglądali się, jak dziś wyglądają synowie Kory.

Pamięć o Korze wciąż żywa

Koncert "Falowanie i spadanie – pamięci Kory" to nie tylko muzyczny hołd dla Kory, ale także dowód na to, że jej duch i twórczość nadal żyją w sercach ludzi. Artystka, znana z charyzmy, odwagi i nieustannego dążenia do wolności, wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Jej synowie, choć pozostają w cieniu medialnego świata, dbają o to, by pamięć o ich matce była wciąż żywa.

Emisja koncertu zaplanowana jest na 28 marca w TVP2 – to doskonała okazja, by wsłuchać się w ponadczasowe utwory Kory i Maanamu oraz przypomnieć sobie jej niepowtarzalną osobowość.

Tu umierała Kora. Jej mąż po raz pierwszy pokazał wnętrza domu na Roztoczu