Jako młoda wokalistka Edyta Górniak nie lubiła podkreślać swoich atutów. Wręcz przeciwnie. Najchętniej śpiewała w swetrach z golfem. Wstydziła się nawet słów swojej piosenki "Jestem kobietą". Wszystko zmieniło się lata później. Po urodzeniu dziecka zdecydowała się nawet na odważną sesję dla magazynu "Playboy". Wyszło tak dobrze, że Edyta gościła jednocześnie aż na dwóch okładkach.

Kontrowersyjna stylizacja Edyty Górniak

Dopiero dziś jest skłonna odsłaniać więcej i prowokować, co udowodniła podczas koncertu w Glamie - popularnym warszawskim klubie gejowskim. Edi wkroczyła na scenę w luźnej sukience, do której dobrała wysokie, złote kozaki. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że na kreacji widniał słynny króliczek, będący logiem popularnego na całym świecie pisma dla mężczyzn. Na szyi, zamiast biżuterii, zawiesiła zaś błyszczący pasek z dużą klamrą, co mogło kojarzyć się ze stylem sado maso.

Edyta Górniak wykonała w klubie kilka swoich tanecznych hitów - w tym wspomniane wyżej "Jestem kobietą", "Andromedę" czy "Your high". Wielkim zaskoczeniem dla publiczności był kultowy "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas".

Nic dziwnego, że Edyta Górniak rozgrzała publiczność do czerwoności - nie tylko występem, ale i strojem. Jeśli zatęskniła za rozbieraną sesją dla "Playboya", musimy obejść się smakiem - już kilka lat temu magazyn przestał istnieć w Polsce. Ale przecież zawsze można rozebrać się... w "Super Expressie"! ;-)

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowała się Edyta Górniak na koncercie w klubie Glam.

