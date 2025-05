Artystka wylądowała w zaledwie kilkanaście godzin po emocjonującym finale Eurowizji 2025, Gwiazda wystąpiła tam z czarodziejskim utworem „Gaja” i ostatecznie zajęła 14. miejsce. Mimo że nie zdobyła statuetki, dla Polaków już jest zwyciężczynią. Dowód? Dziesiątki osób na lotnisku, które osobiście chciały jej podziękować za występ. Niektórzy przyjechali z Rzeszowa, Białegostoku, a nawet z Berlina!

Jestem totalnie wzruszona. Nie spodziewałam się takiego przyjęcia. To była podróż mojego życia. Dziękuję, że daliście mi siłę i miłość

- mówiła łamiącym się głosem Steczkowska, z trudem powstrzymując łzy.

Przypomnijmy: Justyna Steczkowska po 30 latach od swojego debiutu na Eurowizji wróciła na tę scenę i dała prawdziwie światowy pokaz! Publiczność ją pokochała - od widzów zgarnęła aż 139 punktów! Jurorzy z kolei, zdaniem fanów, nie byli do końca sprawiedliwi, dali jej zaledwie 17 punktów. Ale Justyna sprawiła, że setki tysięcy Polaków wpatrywało się w ekran w środku nocy z wypiekami na twarzy! Na drugi dzień powitali gwiazdę po królewsku.

Na lotnisku w Warszawie można było zobaczyć hasła: „Gaja – hymn naszych serc”, „Dla nas jesteś numerem 1!” i „Z takim głosem można przenosić góry!”. Niektórzy nie kryli rozczarowania oceną jury.

To skandal, że taką artystkę oceniono tak nisko! Ale dla nas wygrała bezapelacyjnie!

mówiła pani Danuta z Krakowa.

W podobnym tonie fani Steczkowskiej komentują wyniki Eurowizji 2025 w sieci.

Justyna prawidłowo przywitana jak WINNER 👑

Królowa jest tylko jedna!! Dla nas wygrałaś 🔥❤️

Prawdziwa zwyciężczyni - zwyciężczyni naszych serc! 🥹❤️❤️❤️

Wzruszyłem się! Justyna dziękuję za wszystko! To byl piękny czas! Dla nas wygrałaś! ❤️

Nasza kochana Jusia zjednoczyła Polaków 👑

Jedno jest pewne: Justyna wróciła jako prawdziwa gwiazda, bo pokazała całemu światu, że jest prawdziwą gwiazdą. I nikt jej tej korony nie odbierze!

Kochani! Z całego serca dziękuję Wam za wspaniałe wsparcie. Już czternastego lutego czuliśmy je absolutnie z każdej strony. Dmuchaliście w nasze skrzydła, jesteśmy Wam z całego serca wdzięczni. Cóż więcej mogę powiedzieć. Dziękuję za to, że mogłam spełnić swoje marzenie. Dziękuję, że daliście mi tę szansę i zapraszam na koncerty. Nie kończę, dopiero się rozkręcam!

Ostateczne zwycięstwo w konkursie Eurowizji 2025 przypadło Austriakowi, JJ, który zachwycił swoim klasycznym wokalem w utworze "Wasted Love". Co ciekawe, muzykę do jego piosenki napisał Wojciech Kostrzewa, który w ten sam sposób przyczynił się do sukcesu Nemo w 2024 roku! Reprezentant Astrii w tym roku, według ekspertów, od początku był faworytem jurorów, co potwierdziła świetna punktacja od specjalistów i publiczności. W przyszłym roku konkurs przeniesie się więc do Wiednia.

Sonda Czy lubisz Justynę Steczkowską? Tak. Jest świetną piosenkarką Nie. Jej muzyka do mnie nie trafia Nie mam zdania