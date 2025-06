Tak gwiazdy świętowały Dzień Ojca 2025. Wzruszające wpisy i hołd dla tych, których już nie ma

Na Instagramie i Facebooku pojawiało się wiele archiwalnych zdjęć i krótkich wpisów przypominających ojców, którzy już odeszli. Gwiazdy oddawały hołd tym, których nie ma już obok. Często były to krótkie zdania pełne wdzięczności: „Dziękuję za wszystko, Tato”, „Zawsze w moim sercu”, „Nie ma dnia, bym o Tobie nie myślał”. O swoich tatusiach pamiętały m.in Anna Dereszowska i Kasia Zielińska. Sylwia Bomba pochwaliła się kadrami z przybranym tatą jej córki. Maciej Zakościelny pokazał, jak spędza czas z synami. Ciekawe tylko, co na to ich mama ;).

Martyna Wojciechowska: „Zawsze będziesz moim bohaterem”

Jednym z najbardziej poruszających głosów w tym roku była Martyna Wojciechowska, która pierwszy raz obchodziła Dzień Ojca bez swojego ukochanego taty Stasia, który zmarł w lutym, a dziennikarka i podróżniczka wspomniała go wzruszającym postem na Instagramie:

Mój kochany Tata Stasio niedawno odszedł… Zawsze będziesz moim bohaterem. Twoja córka M.

Do wpisu dołączyła fotografie z dzieciństwa i z ostatnich lat – pełne czułości, bliskości i wdzięczności. To jeden z tych momentów, które poruszają nie tylko fanów, ale i osoby, które same zmagają się z żałobą.

Piotr Gąsowski czule do taty: "Tatusiu Włodeczku"

Tatusiu Włodeczku!W imieniu Twoich synów, Igora i moim, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym, życiowym „dowódcą” mentalnym, za to, że zawsze możemy na Ciebie liczyć, za Twoje dobro , miłość i uczciwość! Dziękujemy Ci też za to, że zawsze czuliśmy się dla Ciebie ważni i kochani i za to, że jesteś wspaniałym i czułym Dziadkiem dla Twoich wnuków a naszych dzieci! I prawdziwym Przyjacielem dla ich mamuś! Kochamy Cię bardzo!

- napisał aktor, publikując prawdziwa kolekcje prywatnych zdjęć.

Agata Młynarska: "Dałeś nam lekcję miłości, która nie ma ceny"

Agata Młynarska w tym roku opublikowała wspomnienie... swojego teścia, który był dla niej drugim tatą.

Dzień Ojca. Tym razem chcę tu zostawić wspomnienie o naszym Tacie Janku. Tata Janek, ojciec mojego pierwszego męża, dziadek Stasia i Tadzia i pradziadek Julki, Klary i Henia. Nasz Dziadziuś, TATA. Po moim rozstaniu z Leszkiem - jego jedynym synem, nigdy ani na chwilę nie przestał być moim drugim Tatą, a ja czułam, że jestem jego córeczką. I tak zostało do końca.

Zofia Zborowska: "Kocham okrutnie, choć doprowadza mnie do szału"

Zosia Zborowska pamiętała dzisiaj o swoim tacie, a także tacie swoich córeczek. O mężu napisała, że nie mogła trafić lepiej, a o ojcu:

Tata Wiktor to niezły gagatek, kocham okrutnie, chodź doprowadza mnie do szału swoim uporem, który niestety po nim odziedziczyłam. Ale to właśnie on pokazał mi, że facet poza inteligencją musi mieć dobre serce i poczucie humoru.

Nowi ojcowie, pierwsze święto

W tym roku po raz pierwszy Dzień Ojca świętowało kilku znanych mężczyzn ze świata mediów i rozrywki. Między innymi Marcin Korcz – aktor znany z seriali i teatru, Mateusz Świerczyński - partner Karoliny Gilon, która podzieliła się rodzinnym kadrem w sieci. Dzień Ojca z Leosiem świętował także Baron. Choć nie wszyscy zamieścili obszerne relacje, wspólne zdjęcia i migawki z życia rodzinnego mówiły więcej niż tysiąc słów – to było dla nich wyjątkowe, symboliczne święto. Zobaczcie w galerii!

Zobacz też: Ci znani panowie zostali ojcami w późnym wieku